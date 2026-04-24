美司法部撤销对鲍威尔刑事调查 美媒：为沃什接掌联储局清障

美国司法部辖下的华盛顿联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）于周五宣布，决定终止针对联邦储备局主席鲍威尔的刑事调查。此举被视为替总统特普朗提名的候选人沃什（Kevin Warsh）扫清上任障碍，有望加速联储局领导层更替的确认程序。

身为特朗普盟友的皮罗表示，已要求联储局内部监察机构——监察长办公室（OIG）接手调查，重点转向联储局华盛顿总部翻修工程的成本超支问题。皮罗在社交媒体上指出，监察长有权要求联储局向纳税人负责，并期待短期内获得全面报告，以彻底解决导致司法部早前发出传票的疑虑。

此前，北卡罗来纳州共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）强烈批评司法部的调查毫无根据，并誓言在调查结束前，将全面封杀所有联储局的人事提名，令沃什的任命一度陷入僵局。

有「联储局传声筒」外号的Nick Timiraos表示，司法部终结对鲍威尔调查，是要为沃什接任联储局主席铺平道路。

这宗针对鲍威尔的调查一直备受争议，外界质疑司法部将调查作为打击特朗普政敌的工具。上月，一名联邦法官曾阻止司法部向联储局委员会发出传票，理由是调查目的不当，意在施压要求鲍威尔屈服于特朗普的减息要求或辞职。尽管皮罗本周早些时候曾扬言会提出上诉，但如今态度转向。

联储局发言人对此拒绝置评。白宫发言人则表示，由监察长调查是查明真相的最佳途径，并对参议院将通过沃什的提名充满信心。

鲍威尔的任期将于下月结束。