美司法部撤销对鲍威尔刑事调查 特朗普：可改用其他方式调查

美国司法部辖下的华盛顿联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）于周五宣布，决定终止针对联邦储备局主席鲍威尔的刑事调查。此举被视为替总统特普朗提名的候选人沃什（Kevin Warsh）扫清上任障碍，有望加速联储局领导层更替的确认程序。

不过，外界仍然关注鲍威尔日后会否再被调查。特朗普周四接受媒体采访时被问到，是否可以由司法部以外的机构调查鲍威尔及联储局装修工程相关费用问题，他说：「可以，这很简单。」这一表态意味着特朗普并未放弃对鲍威尔的追责意图。

美国司法部终止针对联邦储备局主席鲍威尔的刑事调查，此举被视为替总统特普朗提名的候选人沃什（Kevin Warsh）扫清上任障碍。

鲍威尔的刑事调查发展，左右沃什能否顺利就任联储局主席。

身为特朗普盟友的皮罗周五表示，已要求联储局内部监察机构——监察长办公室（OIG）接手调查，重点转向联储局华盛顿总部翻修工程的成本超支问题。皮罗在社交媒体上指，监察长有权要求联储局向纳税人负责，并期待短期内获得全面报告，以彻底解决导致司法部早前发出传票的疑虑。暂未知这是否特朗普所说的「其他调查方法」。

此前，北卡罗来纳州共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）强烈批评司法部的调查毫无根据，并誓言在调查结束前，将全面封杀所有联储局的人事提名，令沃什的任命一度陷入僵局。事缘蒂利斯是参议院银行委员会的关键一票，其立场对沃什能否顺利就任至关重要。

而有「联储局传声筒」外号的Nick Timiraos则表示，司法部终结对鲍威尔调查，是要为沃什接任联储局主席铺平道路。

这宗针对鲍威尔的调查一直备受争议，外界质疑司法部将调查作为打击特朗普政敌的工具。上月，一名联邦法官曾阻止司法部向联储局委员会发出传票，理由是调查目的不当，意在施压要求鲍威尔屈服于特朗普的减息要求或辞职。尽管皮罗本周早些时候曾扬言会提出上诉，但如今态度转向。

联储局发言人对此拒绝置评。白宫发言人则表示，由监察长调查是查明真相的最佳途径，并对参议院将通过沃什的提名充满信心。

鲍威尔的任期将于5月中旬结束。