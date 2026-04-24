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美国列北约盟友「乖孩子坏孩子」名单 拟暂停西班牙成员国资格

即时国际
更新时间：21:35 2026-04-24 HKT
发布时间：21:35 2026-04-24 HKT

在美国总统特朗普早前谴责不支持美国对伊朗战事的北约盟友后，美媒引述消息指白宫最近拟定了一份类似区分「乖孩子与坏孩子」的北约国家名单。随后一位美国官员进一步透露，五角大厦一封内部邮件列出了美国惩罚北约盟国的选项，包括将西班牙排除在北约之外，以及重新审视美国对英国福克兰群岛主权声索的立场。

相关新闻：欧洲制防御体系备案  防美退出北约

路透社报道，相关邮件表达了美国对一些盟国，不愿或拒绝给予美国在伊朗战争中所需的准入权、基地使用权和飞越权（简称ABO）的不满。官员还说，邮件中指出ABO「只是北约的绝对底线」，而这些选项正在五角大厦高层流传。邮件中还提出一个方案，设想暂停「难缠」国家在北约的重要职位。

在西班牙的反美以军事行动示威中，有人举起西班牙总理桑切斯的肖像。 美联社
在西班牙的反美以军事行动示威中，有人举起西班牙总理桑切斯的肖像。 美联社

相关新闻：特朗普再批北约纸老虎「认真考虑退出」 讽英国「没海军」：太老了

特朗普早前炮轰北约盟国不支持对伊战争，没有派遣海军协助打通霍尔木兹海峡，并宣称考虑退出北约。不过，上述女官员表示，五角大楼邮件并未暗示美国退出北约，也没有提议关闭美国在欧洲的军事基地。

这位官员拒绝透露「惩罚方案」是否包括外界普遍预期的美国从欧洲撤军。五角大厦新闻秘书威尔逊在被问及这封邮件时回应道：「战争部将确保总统拥有切实可行的方案，以确保我们的盟国不再是纸老虎，而是真正履行其职责。我们对任何相关的内部讨论不再置评」。

英国、法国和其他国家表示，加入美国的海上封锁等于卷入战争。一旦达成持久停火或冲突结束，他们愿意协助维持海峡畅通。

相关新闻：伊朗局势｜美国扬言退出北约实际点操作？由总统vs国会提出恐掀法律战

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