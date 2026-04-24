澳洲女自驾游惨堕旱厕粪坑 困及腰粪水3小时获好心技工救出

一名女子在澳洲北部内陆地带旅游，人有三急使用野名罕厕竟飞来横祸，厕所坍塌导致其受困深及腰的粪坑内足足3小时，直至好心技工经过才获救。



综合外媒报道，一名女子与丈夫和2个孩子，从国境东南部的首都坎培拉出发，驾车前往北领地省达尔文（Darwin）探望亲戚，回程时前往爱丽丝泉西南方约145公里处的亨伯里（Henbury）陨石坑保护区游玩。

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综合外媒报道，一名女子与丈夫和2个孩子，从国境东南部的首都坎培拉出发，驾车前往北领地省达尔文（Darwin）探望亲戚，回程时前往爱丽丝泉西南方约145公里处的亨伯里（Henbury）陨石坑保护区游玩。

19日周日下午，女子使用保护区一处简易坑式厕所（旱厕）时，地板突然塌陷，女子不幸跌入深2米的粪坑。粪水高度没过腰部，女子无法脱身，情况危急，「里面有粪便、尿液、尿布，什么玩意儿都有」。

好心技工施援手

女子丈夫驾车载孩子沿着公路行驶，试图找到手机有讯号的地点致电求助。他们在距离案发现场约53公里处的史都华井（Stuarts Well）遇见一名路过的热心工匠相助。工匠用工具拆掉部分粪坑地板，把厕间墙也拆了，再把一条拖车绳垂降到粪坑里让女子抓住，然后用自己的D-Max四驱车设法把女子拉出来，救人全程超过45分钟。

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女子全身仅有几处擦伤，除此并无大碍，但受到惊吓。《北领地新闻》报道，她获救后被送往爱丽丝泉医院。

追踪爱丽丝泉消息的facebook专页「爱丽丝行动」发布现场照片，可见简易厕所已经拆了，周围拉起封锁线。北领地省职场安全局表示，保护区已通报此事，正在调查。

2024年7月，维多利亚省沃东加郡（Wodonga）也曾发生类似意外，一名男子深夜受困茅房，郡消防局救援人力赶抵现场后不得不拆掉厕所，花了1小时才把他救出来。2012年，昆士兰省中部一名65岁妇人也背部朝下摔进粪坑，腿部骨折，获救后由直升机送医。