内塔尼亚胡患癌推迟2个月公布 称成功治疗早期前列腺癌
更新时间：19:44 2026-04-24 HKT
发布时间：19:44 2026-04-24 HKT
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以色列总理办公室周五发布官方医疗报告，指总理内塔尼亚胡接受早期前列腺癌治疗后已痊愈，目前健康状况良好。
据《耶路撒冷邮报》报道，一份日期为2026年4月20日的年度健康报告指出，76岁的内塔尼亚胡曾患良性前列腺增生，2024年12月29日首次接受手术治疗。手术在哈达萨医疗中心进行，手术成功且无并发症。
哈达萨医疗中心沙雷特研究所所长波波夫泽表示，几个月前，在一次例行体检中，发现了一个0.9厘米的肿块，经确诊为前列腺腺癌，没有转移迹象。内塔尼亚胡2个半月前在哈达萨医疗中心接受了现代化的肾脏专科治疗，后续的影像学和实验室检查证实病灶已完全消失。
内塔尼亚胡表示，报告延迟两个月发布，是为了避免伊朗有机会在战争期间利用他的病情进行宣传。
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