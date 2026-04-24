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南韩戒严风波｜尹锡悦被指派无人机渗透北韩为戒严制造理由 检方求刑30年

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更新时间：17:35 2026-04-24 HKT
发布时间：17:35 2026-04-24 HKT

南韩前总统尹锡悦被指控下令无人机渗透北韩，企图刺激平壤采取军事行动，为宣布紧急戒严制造理由，检方24日为此向首尔中央地方法院求刑30年。

尹锡悦因在2024年12月3日突然宣布戒严，引发极大政治动荡，他事后被免职并被控告多项罪名，其中发动内乱罪在今年2月罪成，已判囚终身。

相关新闻：南韩戒严风波｜尹锡悦发动内乱罪成判无期徒刑 金龙显囚30年

南韩前总统尹锡悦不服发动内乱罪一审无期徒刑判决，提出上诉。（美联社）
南韩前总统尹锡悦不服发动内乱罪一审无期徒刑判决，提出上诉。（美联社）

案情指出，尹锡悦等人涉嫌于2024年10月份指示军方向平壤渗透无人机，企图刺激北韩采取军事行动，成为宣布紧急戒严的正当理由。

检方表示，无人机行动加剧了两韩军事紧张局势，且在无人机坠毁后，有可能泄露与这项行动和南韩军事能力相关的敏感资讯。

尹锡悦宣布戒严令引发大批民众抗议，要求他下台。路透社
尹锡悦宣布戒严令引发大批民众抗议，要求他下台。路透社

代表尹锡悦的律师否认指控，强调他没有采取任何可能引发两韩军事冲突的行动。

尹锡悦为此被控「为敌谋利」罪。即使他没有直接与敌方勾结，若其行为导致南韩军事利益受损或敌方得到援助，该罪名仍然适用。

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