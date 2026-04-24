巴拿马运河能源产品吞吐量增 传货轮出价3000多万元买「插队权」

伊朗为了反击美国、以色列2月28日展开的联合军事行动，3月1日开始严格管制阿拉伯半岛东侧波斯湾咽喉航道霍尔木兹海峡通行，导致波斯湾能源与关键物料输出受阻。阿拉伯半岛西侧红海连结的巴拿马运河航运量连日大增，外媒报道指巴拿马运河临时通行权竞标价百万美元起跳，巴拿马运河管理局23日说，价格离谱反映了需求「暂时」增长的现状，不代表运河持续壅塞。管理局表示，今年的难关还在后头，不敢掉以轻心。

拍卖均价飙至38.5万美元

路透社引述巴拿马运河管理局指出，中东冲突爆发后，临时通行权拍卖均价从先前大约13.5万至14万美元（约105至110万港元）大涨至38.5万美元（约302万港元），原因在于通行流量大增，拉高预定需求。



上周有报导称，一艘液化石油气（LPG）货轮在竞标过程付了高达400万美元（近3135万港元）的天价，以确保能快速通过巴拿马运河。运河管理局财务副总裁维尔（Victor Vial）仅表示，确实有部分船舶最近在竞价过程支付超过100万美元的高价，但均属「特殊状况」，与短期需求增加有关。他还说，大多数船只会提前预订通行时间，以免排队苦等。

巴拿马运河。iStock

巴拿马运河。iStock

相关新闻：中远海运暂停营运巴尔博亚港 巴拿马吁重启

多种预订机制应对需求



巴拿马运河提供多种预定机制，例如LoTSA系统（Long Term Slot Allocation，长期通行时段分配，允许航商提前预订过境时间），还有专门为液化天然气（LNG）货船设置的系统。



对于并未提前预订的船舶，运河提供临时预订与竞价服务，目前每天竞价系统提供3到5个时段竞标。运河管理员华斯盖兹（Ricaurte Vazquez）表示，货柜轮、LPG船舶都是近期表现最强劲的种类，能源产品在运河吞吐量占比愈来愈大。

相关新闻：长和巴拿马码头被强行接管 董事会表明「强烈反对」 预告将启动国际法律程序

密切监测厄尔尼诺 维持蓄水湖水位稳定

巴拿马运河指出，近期持续针对人工蓄水湖水位采取因应措施，密切监测今年夏天可能出现的「强厄尔尼诺」（strong El Nino）现象的风险。运河管理局副局长德马罗塔（Ilya Espino de Marotta）指出，旱季期间降雨量异常，导致加顿湖（Gatun Lake）、阿拉胡耶拉湖（Lake Alhajuela）处于满水位，让运河得以蓄水。



德马罗塔说，预计从现在到12月不会出现任何重大状况，但会持续紧盯，目标是下一个旱季到来之前尽力保持蓄水湖高水位。往年干旱曾导致运河每天通航次数大减。