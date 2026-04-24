球迷赴美看世界杯 美民权组织发旅游警示 指或遭任意拘留、驱逐出境

2026年世界杯将于今年6月揭开战幔，今届赛事由美国、加拿大及墨西哥三国联合主办。美国数十个民权组织周四（23日）联合发布旅游警示，提醒计划赴美观看2026年美加墨世界杯足球赛的外国游客，可能面临任意拘留、驱逐出境以及其他侵犯人权行为的风险。

美国公民自由联盟、全国有色人种协进会等数十个民权组织联合签署这份旅游警示。这些组织说，世界杯比赛将在美国11个不同城市举行，「鉴于美国人权状况持续恶化，且国际足协、赛事举办城市及美国政府均未采取有意义的行动或提供具体保障」，特此发布旅游警示。

世界杯中代表墨西哥的吉祥物Zayu，原型为美洲豹，名字寓意团结、力量与快乐。法新社

美国西岸的洛杉矶将举行部份赛事。法新社

美国的店舖售卖世界杯纪念商品。法新社

向球迷、球员及记者示警

根据该旅游警示，世界杯期间前往美国及在美国境内旅游的球迷、球员、记者及其他访客，可能面临种族歧视、社交媒体审查及电子设备搜查等。

一旦被送入移民拘留设施，则可能面临「遭受残忍、不人道或有辱人格待遇乃至死亡」的严重风险。

促保持谨慎 制订应急计划

其中，移民和少数族裔在前往美国及在美国境内旅游时「最易遭受严重伤害」。旅游警示建议上述人员在前往美国及在美国境内旅游时保持谨慎，并制订应急计划。

2026年世界杯足球赛由美国、加拿大和墨西哥联合举办。美国举办赛事的球场集中在多个大城市，如西岸的洛杉矶、三藩市、西雅图和东岸的纽约、迈阿密等。