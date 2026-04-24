特朗普金卡 | 780万买居留权 仅1人获批 数百人排队待审

美国商务部长卢特尼克周四（23日）表示，总统特朗普的「金卡」签证计划到目前为止仅1人获得批准，还有数百人排队待审。特朗普去年9月签署命令设立这项提供居留权的计划，费用100万美元（约780万元），12月开始接受申请。

「金卡」计划去年12月启动后，特朗普表示，「金卡」将吸引创造就业机会的人，且有助于缩减财政赤字。卢特尼克曾说短短数天内销售额达13亿美元（101.5亿港元），特朗普还拿著金卡说：「这基本上就是加强版的绿卡。」

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「特朗普金卡」签证正式推出

「金卡」印有特朗普头像、白头海雕和自由女神像。 美联社

特朗普形容金卡是加强版的绿卡。美联社

特朗普表示，「金卡」将吸引创造就业机会的人，且有助于缩减财政赤字。美联社

需交11,7万国土安全部处理费

但卢特尼克周四在众议院一场委员会听证会上表示，美国官方仅批准1人的申请案，还有数百人正在排队等待审批。他在听证会上并未解释为何核准人数出现落差。

申请「金卡」者还需支付1.5万美元（11.7万港万元）的国土安全部处理费，卢特尼克表示，他们将经过「最严格的审查和分析」。

取代EB-5投资移民计划

「金卡」居留计划对个人收取100万美元费用，对企业担保则收取200万美元（1562万港元）。

「金卡」计划目的在取代EB-5投资移民计划。EB-5向投资约100万美元、雇用至少10名员工的申请人提供美国签证。

「金卡」计划官方网站可见「解锁美国人生」的字眼，一张金色的卡片上印著特朗普严肃的面容、美国国鸟白头海雕、自由女神像以及特朗普的招牌签名。

将推3900万白金卡

官网也宣传即将推出的500万美元（3900万港元）「特朗普白金卡」，持卡人可在美国停留最多270天，且境外所得不必在美国缴税。

特朗普当时不仅推出「金卡」，还下令对H-1B专业工作签证每年加收10万美元（约78万港元）费用。