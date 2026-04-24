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尼泊尔珠峰南坡开通受阻 30米冰塔阻登山路线 攻顶「塞车」恐重演

即时国际
更新时间：13:46 2026-04-24 HKT
发布时间：13:46 2026-04-24 HKT

喜马拉雅山区将迎攀登旺季，但尼泊尔从一号基地营通往珠穆朗玛峰南坡的登山路线，却遭高达30米的大块不稳定冰塔阻挡，导致登山季准备工作进度落后，外界担忧恐重演2019年攻顶「塞车」的情况。

春季通常是攀登珠峰天气最理想的季节，负责在珠峰架设绳索和梯桥的「冰川医生」在3周前抵达基地营，通常到4月应已把路线架设到3号基地营，但目前仍被位于一号基地营下方约600米处的大块冰塔阻挡。

喜马拉雅山区将迎攀登旺季，但尼泊尔从一号基地营通往珠穆朗玛峰南坡的登山路线尚未开通。路透社
喜马拉雅山区将迎攀登旺季，但尼泊尔从一号基地营通往珠穆朗玛峰南坡的登山路线尚未开通。路透社
珠峰南坡登山路线遭高达30米的大块不稳定冰川块阻挡，导致登山季准备工作进度落后。路透社
珠峰南坡登山路线遭高达30米的大块不稳定冰川块阻挡，导致登山季准备工作进度落后。路透社
尼泊尔从基地营通往珠峰的登山路线遭冰塔阻挡，图为探险队成员站在冰川旁。路透社
尼泊尔从基地营通往珠峰的登山路线遭冰塔阻挡，图为探险队成员站在冰川旁。路透社
大多数珠峰登顶活动从尼泊尔一侧出发，而非经由相对较容易的西藏路线。路透社
大多数珠峰登顶活动从尼泊尔一侧出发，而非经由相对较容易的西藏路线。路透社

等自行融化 别无选择

尼泊尔旅游部门发言人高塔姆表示，这一冰塔属自然形成，目前无法修复，也无法移动，有关方面只能持续观察并评估。

「冰川医生」表示，他们找不到绕过去的方法，「到目前为止，我们还没找到人工让它融化的方法，所以除了等待它自行融化、崩落之外，别无选择」。目前预期的攀登有利天气只会持续到5月底。雪巴人希望在未来几天内完成通往2号基地营的架绳作业，并在一周内完成通往山顶的架设。

「死亡地带」恐重演塞人

若延误持续，登山者可能被迫压缩高海拔适应和攻顶节奏，集中在5月中下旬短暂的天气窗口期攻顶。外界担忧，这将极大增加珠峰高海拔地带，尤其是海拔8000米以上「死亡地带」出现严重「塞车」的风险。

尼泊尔知名登山家兼摄影师施雷斯塔（Purnima Shrestha）准备第6度攻顶。她表示：「路线延后开通，使大家更加担心今年攻顶高峰时可能会出现『塞车』。」即使路线很快开通，本季的攀登窗口仍可能缩短。

410人获发攀登许可 中国近百人居首

大多数珠峰登顶活动从尼泊尔一侧出发，而非经由相对较容易的西藏路线。去年有超过700人（包括向导）从尼泊尔侧登顶，中国一侧仅约100人。尼泊尔政府本季已向410人发放珠峰攀登许可。其中，中国登山者98人居首，美国、印度和英国登山者分列其后。而根据登山组织说法，中国今年未向外籍人士核发许可。

自2019年大量登山者在珠峰排队的照片爆红后，尼泊尔一直收紧登山许可制度，并大幅提高费用。今年外籍人士春季攀登珠峰的费用，已从1.1万美元（8.6万港元）提高至1.5万美元（约11.7万港元）。
 

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