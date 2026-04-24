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北海道旭山动物园惊传弃尸案 男职员涉将妻遗体弃于焚化炉

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更新时间：13:08 2026-04-24 HKT
发布时间：13:08 2026-04-24 HKT

日本北海道旭川市知名景点旭山动物园惊传弃尸案，园内一名男职员因涉嫌将其30多岁的妻子遗体弃置于动物园内的焚化炉，正被警方调查。

据《北海道放送》报道，涉案的30多岁嫌犯为旭川市公务员，在旭山动物园负责相关业务。他在警方查问时供称，将妻子的遗体弃于旭山动物园的焚化炉内。

旭山动物园是北海道旭川市知名景点。美联社
旭山动物园是北海道旭川市知名景点。美联社
旭山动物园4月8日至28日为夏季开园前的休园准备期。维基网站
旭山动物园4月8日至28日为夏季开园前的休园准备期。维基网站

弃尸后若无其事上班

令人震惊的是，该名男子在周四（23日）、即警方展开调查前仍和平常一样出现在动物园上班，表现极为冷静。

旭山动物园4月8日至28日为夏季开园前的休园准备期，因此园内没有游客。

适逢休园 场内无游客

警方目前尚未公布嫌犯的犯案动机，仅表示正在审慎调查中。

当地警方正根据嫌犯的供述，在园区内进行大规模搜索与搜证，并持续调查其犯案动机及妻子遇害的经过。

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