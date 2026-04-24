伊朗局势 | 传穆杰塔巴说话困难 需装义肢或要整容 美媒揭神隐原因

美国《纽约时报》周四（23日）根据多名伊朗现任、前任官员，以及熟悉内情消息人士报道，一直神隐的伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei），其伤势比之前所知的还要严重，其中一条腿已经接受3次手术，正在等待安装义肢；面部和嘴唇严重烧伤，导致说话困难，未来他可能需要接受整形手术。他迄今不愿公开影像、声音，是不希望以最高领袖身分首次公开谈话显得脆弱。

不愿脆弱示人

报道说，能接触穆杰塔巴的人极其有限，主要是医疗团队。而心脏外科医生出身的伊朗总统佩泽希齐扬和卫生部长，亲自参与穆杰塔巴的治疗。

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穆杰塔巴被指心智敏锐，也参与政事。路透社

盛传穆杰塔巴在导致哈梅内伊（左）身亡的2月28日美以空袭中受伤。路透社

《纽约时报》指穆杰塔巴在导致哈梅内伊身亡的2月28日美以空袭中受伤，除了一条腿动了3次手术正等待装义肢外，一只手也动过刀，正缓慢恢复功能。另外，脸部和嘴唇严重烧伤，使他说话有困难，而且将需要整容。

心智敏锐 参与政事

不过这些官员表示，穆杰塔巴尽管伤势严重，但是心智敏锐，也参与政事。

穆杰塔巴受伤后一直藏身至今，未公开露面，现在要接近他极为困难，也受到限制，他身边多半为一群医护团队。革命卫队高阶指挥官和政府高层官员担心遭以色列追踪狙杀，避免前往探望。

这些官员表示，穆杰塔巴至今未透过录影现身、或录音发声，是因为不希望以最高领袖身分，首次公开露面或发声演说时，显得脆弱或听来虚弱。迄今他发表的讯息都是书面声明，在网上发表并由国营媒体宣读。

原始方式传递消息

消息人士透露，要传递给穆杰塔巴的讯息，为手写、密封后，透过多名可信赖的信使，以一个传一个的原始方式传递，途经公路、小道，搭乘汽车或者电单车等多种交通工具；他的指示也以同样方式回传。

纽时指出，受限于安全考虑、伤势与联系困难，穆杰塔巴目前已将多数决策权暂时下放给军方将领。分析人士认为，伊朗权力结构正出现显著转变，由革命卫队主导的军事集体逐渐成为安全、战争与外交决策的核心。

