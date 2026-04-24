伊朗局势 | 特朗普：不急于与伊朗达协议 不会动用核武

美国总统特朗普周四（23日）在其社交平台Truth Social发文表示，自己在结束对伊朗战事上没有压力，不急于同伊朗达成协议，但对伊朗而言「时间紧迫」。另外，特朗普还对记者说，美国不会在对伊朗的战争中动用核武。

特朗普在Truth Social强调，时间在美国这边，说自己「或许是心理压力最小的那一个。他说：「我有的是时间，但伊朗没有，时间紧迫！」他并补充道，伊朗的军队已被摧毁，「他们的领导人不在了，封锁严密牢固，而且情况只会越来越糟」。

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特朗普强调不会在伊朗战争中动用核武。美联社

特朗普告诉记者，他寻求的是一个「没有核武器的伊朗」。美联社

特朗普在白宫与记者谈到伊朗局势。美联社

「任何人都不应被允许动用核武」

另外，特朗普也在白宫对记者表明，他不会在与伊朗的战争中动用核武。

当被问及是否会使用这类武器时，特朗普说：「我为什么要用核武？我们已经用非常常规的方式彻底击溃他们，没用到核武。」

他补充道：「不，我不会用。任何人都不应该被允许动用核武。」

被问及愿意为与伊朗达成长期和平协议等候多久时，他回应说：「别催我。」

想同伊朗达成「永久协议」

特朗普表示，他现在就可以同伊朗达成协议，但想要协议「永久」有效，令伊朗永远没机会拥有核武器。所以，他不想让自己太著急，「我们有足够的时间」。

他同时威胁称，美方已打击伊朗大约75%的目标，严重削弱其军事力量。如果伊朗不想达成协议，他就会「用军事手段完成剩下的事情」。

不容伊朗拥核武

特朗普指，在之前为期两周的停火期间，伊朗可能「稍微」囤了一些武器，但美军大约一天内就能将其摧毁。

特朗普告诉记者，他寻求的是一个「没有核武器，不会试图炸毁我们一座城市或整个中东的伊朗」。

他又重申自己「完全没有压力」，真正承受压力的是伊朗方面，因为在美国海上封锁下「无法让石油恢复运输，他们的整个石油基础设施体系都将面临崩溃边缘」。

