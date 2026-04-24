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伊朗局势｜再有与伊朗有关油轮被扣押 特朗普称「已完全控制」霍尔木兹海峡 

即时国际
更新时间：06:10 2026-04-24 HKT
发布时间：06:10 2026-04-24 HKT

美伊战争陷入僵局，石油运输命脉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）成为双方博弈的核心筹码。美国国防部周四（23日）宣布，在印度洋截获一艘名为「Majestic X」号的油轮。美方指该船并无国籍，且违反国际制裁运送伊朗石油。这是美军近期一连串海上行动的延续，此前美军已先后于周二在印度洋登上另一艘无国籍油轮，及于周日在阿曼湾扣留一艘伊朗货柜船。

分析：双重经济打击 逼使德黑兰就范

同日，美国总统特朗普透过社交媒体发出强硬指令，宣布已授权美国海军击沉所有布雷船只，即使是小型快艇亦不例外，此举被视为美方战略升级的重要讯号。

下令击沉小艇 扫雷行动加速 特朗普表示，美军扫雷舰正全力清理海峡内的障碍，且行动将会持续并进一步加速。他高调宣称，美国目前已「完全控制」这条战略水道，并将实施「严密封锁」，直至伊朗愿意重返谈判桌并与美方达成协议。

有军事分析指出， 特朗普目前的策略显然是针对伊朗的两大经济命脉：一是伊朗近期向通行海峡船只征收的「过路费」，二则是其赖以生存的石油出口收入。特朗普早前接受霍士新闻访问时直言，美国绝对不会容许伊朗随意向特定对象出售石油，并以此作为逼使伊朗就范的经济枷锁。

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