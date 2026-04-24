伊朗局势｜伊朗发布蒙面特种兵夺船影片 以色列放话随时恢复攻击︱有片

中东局势陷入「非和非战」的危险僵局。伊朗官方电视台周四（23日）发布一段如电影情节般的作战影片，展示特种部队在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）强行登上大型货轮。与此同时，以色列国防部长放话指已准备好重启战端，目标更直指伊朗最高领袖穆杰塔巴。

特种兵绳降夺船 伊朗重申海峡受控

在伊朗官方发布的影像中，多名蒙面士兵驾驶灰色快艇靠近货轮「MSC Francesca」，随后沿绳梯攀上船身，持枪进入舱内。影片配以节奏紧张的背景音乐，挑衅意味极浓。德黑兰方面重申，被扣押的两艘货船因未获许可试图穿越海峡而「接受法律制裁」，并强调只要美国不解除对伊朗港口的海上封锁，这条全球能源命脉将持续封闭。

然而，美国总统特朗普在社交媒体反击，宣称华府已「完全控制」该海峡，并形容水道已被「封锁得严严实实」，除非伊朗达成协议，否则不会放行。美军周四亦采取行动，在印度洋截获一艘载有200万桶原油的超级油轮。

以防长称获「绿灯」即发动致命打击

随著外交谈判陷入停滞，以色列的态度愈趋强硬。国防部长加兰特（Israel Katz）表示，以军正等待美国的「绿灯」以恢复攻击。他公开警告，一旦重开战火，打击将是「致命且毁灭性的」，目标包括伊朗最高领袖穆杰塔巴，并声称要让伊朗「回到黑暗时代」。

周四晚间，德黑兰市内传出防空系统启动的火炮声，梅尔通讯社（Mehr）指军方正拦截「敌方目标」。虽然具体目标不明，但消息已引发国际油价再度急升。