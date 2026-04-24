Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗发布蒙面特种兵夺船影片 以色列放话随时恢复攻击

即时国际
更新时间：04:18 2026-04-24 HKT
发布时间：04:18 2026-04-24 HKT

中东局势陷入「非和非战」的危险僵局。伊朗官方电视台周四（23日）发布一段如电影情节般的作战影片，展示特种部队在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）强行登上大型货轮。与此同时，以色列国防部长放话指已准备好重启战端，目标更直指伊朗最高领袖穆杰塔巴。

特种兵绳降夺船 伊朗重申海峡受控 

在伊朗官方发布的影像中，多名蒙面士兵驾驶灰色快艇靠近货轮「MSC Francesca」，随后沿绳梯攀上船身，持枪进入舱内。影片配以节奏紧张的背景音乐，挑衅意味极浓。德黑兰方面重申，被扣押的两艘货船因未获许可试图穿越海峡而「接受法律制裁」，并强调只要美国不解除对伊朗港口的海上封锁，这条全球能源命脉将持续封闭。

然而，美国总统特朗普在社交媒体反击，宣称华府已「完全控制」该海峡，并形容水道已被「封锁得严严实实」，除非伊朗达成协议，否则不会放行。美军周四亦采取行动，在印度洋截获一艘载有200万桶原油的超级油轮。

以防长称获「绿灯」即发动致命打击

随著外交谈判陷入停滞，以色列的态度愈趋强硬。国防部长加兰特（Israel Katz）表示，以军正等待美国的「绿灯」以恢复攻击。他公开警告，一旦重开战火，打击将是「致命且毁灭性的」，目标包括伊朗最高领袖穆杰塔巴，并声称要让伊朗「回到黑暗时代」。

周四晚间，德黑兰市内传出防空系统启动的火炮声，梅尔通讯社（Mehr）指军方正拦截「敌方目标」。虽然具体目标不明，但消息已引发国际油价再度急升。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
14小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
15小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
14小时前
长沙湾救护车挨撞翻侧 酿3伤包括两救护员 私家车司机涉酒驾被捕
突发
8小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
16小时前
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
生活百科
14小时前
第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。资料图片
六合彩︱头奖2000万搅珠结果出炉 即刻入嚟对号码！
社会
10小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
2026-04-22 21:25 HKT
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
12小时前