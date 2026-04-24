伊朗局势｜伊朗外长阿拉格齐周五出访巴基斯坦 美伊料将举行第二轮谈判 ｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普下令击沉霍尔木兹海峡布雷船只 伊朗称首笔通行费已汇入央行）

行动代号「史诗怒火」

4月24日最新消息

20：45

伊外长阿拉格齐访问巴基斯坦

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部长阿拉格齐将赴巴基斯坦首都伊斯兰堡、阿曼首都马斯喀特和俄罗斯首都莫斯科进行访问。

新华社早前消息称，伊朗代表团抵达巴基斯坦，在与巴方进行讨论后，美国与伊朗预计将举行第二轮谈判。

15：15

以色列欲重启伊朗战争

以色列总理内塔尼亚胡周三表示，以色列已做好重启伊朗战争的准备。内塔尼亚胡在一段影片声明中表示：「我们希望看到伊朗移除其浓缩铀，我们希望看到伊朗境内的浓缩铀能力被彻底消除。当然，我们也希望看到霍尔木兹海峡重新开放。」

他还表示：「现在断言事态将如何发展，甚至最终结果如何，都为时过早。鉴于战争可能再次爆发，我们已做好应对任何情况的准备。」

内塔尼亚胡称美国正及时向以色列通报其与伊朗接触的情况，并坚称两国目标一致。然而，美国总统特朗普的政府暗示，与德黑兰举行第二轮会谈的可能性更大。

05：56

美国总统特朗普周四在白宫见记者时被问到，为了与伊朗达成长期和平协议愿意等多久，他说，现在就可以与伊朗达成协议，希望协议永久有效，令伊朗永远没有机会拥有核武，开玩笑叫记者不要催他。被问到会否动用核武，他说：「不会。」

同日特朗普在社交平台发文强调，自己没有压力亦不着急于与伊朗达成协议。

05：38

特朗普宣布黎以停火时间延长三周

美国总统特朗普在社交媒体发文表示，当地周四，美方在白宫同以色列和黎巴嫩的高级代表会晤，会议进行得「非常顺利」，以色列与黎巴嫩之间的停火将延长三周。

特朗普又说，估计未来三周内，黎巴嫩总统奥恩和以色列总理内塔尼亚胡会到访白宫，并举行会面。

传伊朗议会议长卡利巴夫突辞谈判团队职务

01：42

以色列N12新闻报道，伊朗议会议长卡利巴夫已辞去谈判团队职务，原因暂未明。

伊朗外交部：降低高浓缩铀浓度是可行选项

00：45

半岛电视台报道，伊朗外交部发言人表示，移交高浓缩铀不是一个选项，但降低其浓度是一个可行的选择。

美国防部否认霍峡扫雷须半年

00：20

早前多份美国媒体报道，指美军需要六个月时间才能完全清除霍尔木兹海峡内的水雷，五角大楼发言人肖恩·帕内尔在接英国广播公司（BBC）采访时，抨击有关报道歪曲事实。他说：「一项评估并不意味着该评估就是合理的，霍尔木兹海峡关闭六个月是不可能的，部长也完全不能接受。」他又说：「媒体从机密的闭门简报会中挑选泄露出来的信息，而其中大部分内容都是虚假的，这种做法是不诚实的新闻报道。」

过去两天有共4艘伊朗油轮突破美军封锁

00：05

伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，根据一家油轮监测网站数据显示，在过去两天内，有4艘伊朗油轮突破美军封锁进入伊朗海域。