伊朗局势｜伊外交部：降低高浓缩铀浓度是可行选项 美军否认霍尔木兹海峡扫雷须半年｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普下令击沉霍尔木兹海峡布雷船只 伊朗称首笔通行费已汇入央行）

行动代号「史诗怒火」

早前多份美国媒体报道，指美军需要六个月时间才能完全清除霍尔木兹海峡内的水雷，五角大楼发言人肖恩·帕内尔在接英国广播公司（BBC）采访时，抨击有关报道歪曲事实。路透社

特朗普早前宣布，延长对伊朗的停火期限。路透社

伊朗与美国、以色列的战火仍未止。路透社

传伊朗议会议长卡利巴夫突辞谈判团队职务

01：42

以色列N12新闻报道，伊朗议会议长卡利巴夫已辞去谈判团队职务，原因暂未明。

伊朗外交部：降低高浓缩铀浓度是可行选项

00：45

半岛电视台报道，伊朗外交部发言人表示，移交高浓缩铀不是一个选项，但降低其浓度是一个可行的选择。

美国防部否认霍峡扫雷须半年

00：20

早前多份美国媒体报道，指美军需要六个月时间才能完全清除霍尔木兹海峡内的水雷，五角大楼发言人肖恩·帕内尔在接英国广播公司（BBC）采访时，抨击有关报道歪曲事实。他说：「一项评估并不意味着该评估就是合理的，霍尔木兹海峡关闭六个月是不可能的，部长也完全不能接受。」他又说：「媒体从机密的闭门简报会中挑选泄露出来的信息，而其中大部分内容都是虚假的，这种做法是不诚实的新闻报道。」

过去两天有共4艘伊朗油轮突破美军封锁

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伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，根据一家油轮监测网站数据显示，在过去两天内，有4艘伊朗油轮突破美军封锁进入伊朗海域。