美海军部长突被炒 特朗普亲信接任 美媒：五角大楼高层内斗加剧

美国国防部周三（22日）突然宣布，海军部长约翰·费兰（John Phelan）即时离职。费兰成为总统特朗普第二个任期内，首位下台的军种首长。外界预计，此举反映五角大楼内部权力斗争加剧，特别是费兰与国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）之间的裂痕已无法弥补。

越级呈报惹怒上司 职权遭架空

综合美媒报道，费兰离职前并无征兆。他周二才在华盛顿的海军年度会议上向大批官员发表演说，并与国会商讨预算。然而，五角大楼发言人帕内尔（Sean Parnell）随即在社交平台证实其「即时离职」。

不过，华尔街日报引述消息称，费兰与国防部长赫格塞思及副部长范伯格的关系其实长期紧张。知情人士透露，费兰去年秋天绕过上司，直接向特朗普提出建造现代化战舰的构思，此举令赫格塞思大为不满，随后赫格塞思更设立直接向副部长汇报的潜艇采购职位，变相架空费兰。

强硬派曹兴接掌 曾斥海军以「拖网皇后」招募

接任代理海军部长的是现任副部长曹兴（Hung Cao）。曹兴是拥有25年资历的海军战斗老兵，曾在伊拉克、阿富汗及索马里服役，亦是特朗普的坚定支持者。他于上届参议院选举失利后获特朗普背书加入政府。

曹兴以言论大胆及反对「多元、公平与包容」（DEI）政策著称。他在竞选期间曾公开批评海军利用「拖网皇后」（drag queen）进行招募，称军队需要的是「有胆识、能打仗的男女」。外界预料，曹兴的上台将加速清除五角大楼内被视为「觉醒文化」的相关程序。

军事外交动荡之秋 高层频换血

自赫格塞思上任以来，五角大楼已发生多次高层震荡，包括陆军参谋长乔治（Randy George）上将、海军作战部长弗兰凯蒂（Lisa Franchetti）及参谋长联席会议主席布朗（CQ Brown Jr.）等多名高级将领先后被裁。