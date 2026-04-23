有片｜$300万法拉利撞山烧成废铁 《决胜时刻》大咖葬身火海

全球知名射击游戏《决胜时刻》（Call of Duty）系列传奇设计师、Respawn Entertainment 共同创办人文森特·赞佩拉（Vincent Zampella），去年 12 月于美国加州不幸发生恐怖车祸丧生。洛杉矶法医办公室周一正式公布死因报告，证实这位年仅 55 岁的游戏界巨人死于热损伤与吸入性浓烟，死讯再次震撼全球游戏爱好者。

法拉利冲出隧道撞山 目击者：欢呼转尖叫

据媒体报道及现场流出的影像显示，意外发生于圣加布里埃尔山脉的安吉利斯山脊公路（Angeles Crest Highway）。事发时，赞佩拉驾驶著价值约 40 万美元（约 310 万港元）的法拉利 296 GTS 超级跑车，在蜿蜒的山路上突然失控偏离车道，冲出隧道后高速撞向路方山坡，全车随即陷入火海。

有目击者忆述，当时路旁正有民众观赏超跑行驶，撞击瞬间令现场「欢呼声变为惊恐尖叫」。车上一名乘客在撞击时被甩出车外，虽被救往安全地带送院，惟最终仍宣告不治；而赞佩拉则受困于火海残骸中，当场身亡。法医最终裁定事件属意外。

FPS 游戏教父 缔造《Apex英雄》传奇

赞佩拉被誉为现代射击游戏（FPS）的教父，其职业生涯定义了一个时代。他于 2002 年共同创立 Infinity Ward，一手打造改变游戏史的《决胜时刻》系列。2010 年他再创立 Respawn Entertainment，先后推出《泰坦降临》（Titanfall）、《Apex 英雄》及《星际大战绝地》系列等大作。

Respawn Entertainment于 2017 年加入美商艺电（EA）后，赞佩拉一直是该公司的核心研发领袖，其离世令不少伴随其作品成长的玩家感哀痛。