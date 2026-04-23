伊朗局势｜特朗普指或最快周五重启谈判 伊媒：又说谎了

美国总统特朗普周三（22日）表示，美伊第二轮和平谈判最快有望在未来36至72小时内取得进展，并指不排除于周五重启对话。然而，伊朗官方媒体随即反击，直指特朗普「再次说谎」，强调伊方不参加谈判的计划至今未有改变。

被问36至72小时内重启谈判 特朗普：有可能

特朗普在回应传媒提问时表现乐观，当被问及是否可能在未来36至72小时内与伊朗代表举行会谈，他直言：「这是有可能的！」在周三刊出的《纽约时报》，特朗普接受访问称，美伊第二轮会谈有机会于周五举行。

此前，特朗普宣布应巴基斯坦领导人请求，决定延后军事打击并延长停火期限，给予德黑兰机会商讨统一的解决方案。不过，他重申美军对所有伊朗港口的海上封锁将维持有效，直至双方达成最终结果。

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社引述伊朗官方消息报道，指伊朗目前尚未决定参加周五的谈判。路透社

美媒：停火非无限期 仅留3至5日「短暂窗口」

据美国新闻网站Axios报道，美方此次延迟打击并非「无限期」。消息人士指，特朗普仅愿意给予伊朗三至五天的「短暂窗口期」，让其内部理顺分歧。白宫国家安全团队周二下午召开紧急会议，官员与助手普遍认为，在穷尽所有外交手段之前，特朗普暂不会重启战火。

塔斯尼姆社：伊方未定官方立场

然而，德黑兰方面的回应冷淡。伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社指责特朗普「又在说谎」。报道引述伊朗官方消息，指伊朗目前尚未决定参加周五的谈判，对美方单方面宣布延长停火的消息，政府至今亦未表明官方立场。

不过于香港时间周四凌晨零时许，《纽约时报》报道，巴基斯坦已收到伊朗发出的恢复面对面会谈的积极信号。美伊巴三方均未有置评。

美伊两国自二月爆发军事冲突以来，已造成逾三千人死亡，虽然四月起实施停火，但随后的伊斯兰堡谈判无果而终。目前美军封锁伊朗港口已成为谈判僵局的核心，调解方正全力周旋，试图在最后的停火窗口期内促成对话，避免波斯湾战火在未来数日内重燃。