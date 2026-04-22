身价2757万︱芬兰指挥家大手一挥 18世纪小提琴空中翻腾「挞」落地︱有片

芬兰日前一场演奏会出现罕见意外，指挥家由于动作太大，小提琴家又站得大贴，导致一把价值300万欧元（约2757万港元）、产于18世纪的古琴被指挥家一手打落，事件成全球古典乐界近日最热话题。

音乐家伸脚神救援

据中央社报道，这把身价不菲的意大利古小提琴，在4月16日，于芬兰拉赫蒂（Lahti）由芬兰小提琴家瓦哈拉（Elina Vähälä）演奏。

表演至中途，瓦哈拉旁边的指挥霍尔斯（Matthew Halls），手臂大幅挥动，不慎击中瓦哈拉手中的小提琴，小提琴随即脱手而出，在空中反转再反转数圈，然后跌落地上。

幸瓦哈拉在千钧一发之际，伸脚垫在琴下，才挡住最重的一击。事后，惊魂甫定的瓦哈拉表示，「幸好我不知道哪来的反射动作，把脚伸了出去。」

事故发生后，乐团其他成员也惊呆，演出也暂停。瓦哈拉把古琴捡起，细心检查及调音约两分钟后，示意可以重新演出，但瓦哈拉当时已知古琴音色已受影响，怀疑某个小零件移位，或接缝处微开一些。

主办单位拉赫蒂交响乐团（Sinfonia Lahti）将影片公开后，引起古典乐界与乐迷热烈讨论，有乐迷质疑指挥霍尔斯动作太大，也有人认为瓦哈拉站位太贴。

事后，霍尔斯就意外道歉，并称赞瓦哈拉惊魂后仍把全曲演完。

涉事古琴，是1780年制的瓜达尼尼（Giovanni Battista Guadagnini），同类型名琴在国际拍卖会上估值逾百万、甚至高达三百万欧元。

芬兰国家广播公司（Yle）报道，赫尔辛基制琴师尼米（Jarkko Niemi）近日已将古琴修复，音色已恢复，未见明显损伤。