打造无烟世代 英国2009年后出生者终身不得买烟

为打造「无烟世代」，英国国会两院于当地时间周二（21日）正式通过《烟草与电子烟法案》（Tobacco and Vapes Bill）。法案规定，将永久禁止商家向2009年1月1日或之后出生的人群（即现年17岁及以下人士）销售烟草产品，意味著这代人将终身无法在英国合法买烟。

卫生大臣：国民健康历史性时刻

该法案被视为英国公共卫生政策的重大举措，尚待王室御准便可正式成为法律。英国卫生大臣韦斯·斯特里廷形容，这是「国民健康的历史性时刻」，旨在从根源上杜绝新一代染上烟瘾，让他们免受烟草的终身危害与成瘾之苦。

仅在英格兰地区，每年便有约7.5万人死于吸烟，占总死亡人数约四分之一。 unsplash

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据统计，仅在英格兰地区，每年便有约7.5万人死于吸烟，占总死亡人数约四分之一，而治疗相关疾病每年更耗费国家医疗服务体系（NHS）高达30亿英镑。

法案生效后，英国政府将被赋予更大权力，除了世代禁烟令，亦将扩大禁烟及禁电子烟的范围，包括儿童游乐场、学校及医院外围等公共区域。同时，法案亦授权政府限制电子烟的口味和包装，以减低对年轻人的吸引力。

英国并非首个推行类似法案的国家。新西兰于2022年曾通过同类法案，但不足一年后因政府换届而被废除；马尔代夫亦于去年宣布，禁止向2007年后出生的人群销售香烟。

