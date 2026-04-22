伊朗局势｜以军士兵毁耶稣像惹公愤 两人遭关30天兼革职

以色列军方今日（22日）表示，两名在黎巴嫩南部执行任务期间，蓄意破坏一尊耶稣基督雕像的士兵，将被处以30天军事拘留，并被解除战斗职务。事件早前因一张照片在网上流传而引发广泛谴责，连以色列总理内塔尼亚胡亦表示震惊。

军方斥违背价值观 另6人受查

事发于黎巴嫩南部、邻近以色列边境的基督教村庄戴布（Debl）。网上早前流传一张照片，显示一名以色列士兵手持大铁锤，敲击一尊已从十字架上掉落的耶稣受难像头部，画面引发外界强烈声讨。

以色列总理尼坦雅胡昨日（21日）已就事件表态，称对此感到「震惊且难过」，并承诺会对违纪者严加惩处。

以色列军方今日公布调查结果，指涉案士兵的行为「完全违背以色列国防军（IDF）的命令和价值观」。军方宣布，破坏雕像的士兵及负责拍摄的士兵，将被处以30天军事拘留，并即时解除其战斗职务。此外，另外6名当时在场但未有制止或通报事件的士兵，亦已被传唤问话。

军方在声明中强调，以军在黎巴嫩的行动「仅针对真主党等恐怖组织，而非黎巴嫩平民」。为平息风波，军方表示已「在与当地社区充分协调下」，为村庄更换了一尊新的雕像，并在社交平台发布了新雕像的照片。

