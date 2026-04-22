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美国男变卖祖父遗留珍本 意外揭发40年前$2300万名门失书案

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更新时间：07:17 2026-04-22 HKT
发布时间：07:17 2026-04-22 HKT

 

美国已故名门、前驻英大使惠特尼（John Hay Whitney）家族一批失踪超过四十年的珍稀书籍，近日离奇重见天日。这批藏品包括诗人济慈（John Keats）的情书及王尔德（Oscar Wilde）的狱中家书，总值近三百万美元（约二千三百万港元）。案件尘封数十年，直到去年一名男子试图变卖藏品时，才意外揭发这宗跨世纪失窃案。

遗产继承人变卖 揭列入失窃名录

纽约州最高法院法官日前裁定，将查获的十七本珍本归还予惠特尼家族。惠特尼的后人表示，这批书籍由曾祖母、著名诗人海伦海伊（Helen Hay）流传至今，对寻回藏品感到既震惊又欣慰，并计划拍卖书籍后将所得捐作慈善用途。

美国已故名门、前驻英大使惠特尼（John Hay Whitney）家族一批失踪超过四十年的珍稀书籍，近日离奇重见天日。Manhattan District Attorney's Office Facebook
美国已故名门、前驻英大使惠特尼（John Hay Whitney）家族一批失踪超过四十年的珍稀书籍，近日离奇重见天日。Manhattan District Attorney's Office Facebook
这批重见天日的藏品价值连城。Manhattan District Attorney's Office Facebook
这批重见天日的藏品价值连城。Manhattan District Attorney's Office Facebook

庄园清点发现28本藏书失踪

惠特尼生前身兼多职，曾任《纽约先驱论坛报》出版人及纽约现代艺术博物馆（MoMA）馆长。他于1982年过世后，家族成员在清点其位于长岛、占地四百英亩的「绿树庄园」（Greentree estate）藏品时，发现至少二十八本珍稀书籍不翼而飞，遂于1989年向警方报案。

曼哈顿地检署古物走私调查单位主管博格达诺斯（Matthew Bogdanos）指出，调查工作曾于2006年追踪到南卡罗来纳州，但线索随后中断，令案件陷入僵局。

转捩点发生在2025年1月，一名男子带著十七本书籍前往曼哈顿两家古籍书商「B&B Rare Books」及「Adam Weinberger Rare Books」寻求估价变卖，声称书籍是祖父留下的遗产。书商随即查核「艺术品失窃登录系统」（Art Loss Register），赫然发现该批书籍早已报失，立即通报警方。

警方在过去一年多采取多次搜索行动成功查扣书籍。调查人员认为，该名卖书男子在案发时尚未出生，其供词亦具可信性，故目前未将其列为嫌疑人，相信真正窃贼另有其人。

失藏包括济慈情书 王尔德手稿

这批重见天日的藏品价值连城，其中最受瞩目的一部约翰济慈写给未婚妻的三十七封情书合集（包含八封手稿），估值已超过二百万美元。其他珍品还包括1939年初版、附有亲笔签名的詹姆斯·乔伊斯作品《芬尼根守灵夜》（Finnegan's Wake）、诗人王尔德在狱中撰写的书信，以及格林兄弟的《德国民间故事集》等。目前失窃名单中仍有十一本书籍下落不明，当局正全力追查窃案真相及剩余藏品的去向。

 

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