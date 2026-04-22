日本熊出没｜岩手县山区搜救警脸臂遭撕咬受伤 现场惊见严重损毁女尸

日本岩手县周二（二十一日）发生严重熊袭人事件。一名警员在山区搜救一名失踪女子期间，突然遭一头成年黑熊袭击，脸部及手臂多处被咬伤撕裂。警方随后在现场附近发现一具损毁严重的女性遗体，怀疑死者遭熊袭击致死。涉案黑熊已被当场击毙，这亦是该县今年发生的第三宗伤人熊害。

警员搜救期间遇袭受伤

事发于周二上午约十时，岩手县紫波町山屋一处山林溪流附近。当时多名警员正联同当地「猎友会」成员，搜救一名进入山区后失踪的女子。搜索期间，一名五十多岁的男警员遭到一头成年的亚洲黑熊突袭，走避不及被抓伤及咬伤。

受伤警员脸部及右臂伤势严重，随即由直升机紧急送院治理。幸而送院时意识清醒，暂无生命危险。在场的猎友会成员随后合力将该头黑熊击毙。

不幸的是，警方在击毙黑熊的地点附近，赫然发现一具损毁严重的女性尸体。由于尸体残缺不全，疑曾遭熊只啃食，警方正紧急核实死者身份，初步怀疑遗体正是早前失踪的女子，正调查其是否因遭到熊袭击遇害。

日本近年熊害频传，岩手县更是重灾区之一。随著冬眠期结束进入春季，熊只出没报告日益频繁，早前仙台市亦有黑熊闯入市中心。专家指出，今年熊只活动异常，部分甚至提早结束冬眠，极具攻击性。当局呼吁进入山区的民众务必提高警觉，携带驱熊铃等装备，避免发生意外。