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伊朗局势｜特朗普宣布延长停火期限  对伊朗海上封锁继续 

即时国际
更新时间：06:03 2026-04-22 HKT
发布时间：06:03 2026-04-22 HKT

 

美伊局势在停火协议届满前的最后关头出现戏剧性发展。美国总统特朗普于当地时间周二下午宣布，应巴基斯坦方面的请求，决定暂缓对伊朗的军事打击并延长停火期限，以待伊朗内部达成统一提案及双方谈判结束。然而，特朗普强调海上封锁将持续，这与伊朗坚持「先解封、后谈判」的立场依然背道而驰，令周四能否重启会谈仍存在变数。

一度传出特朗普将解除海上封锁

特朗普在社交平台「真实社群」（Truth Social）发文指，由于伊朗政府内部目前正处于「严重分裂」状态，加上巴基斯坦陆军元帅穆尼尔及总理谢里夫已向美方提出请求，希望暂缓攻击，「直到其（伊朗）领导人及代表能提出一份统一的提案」，为此，他决定延长原定于华盛顿时间周三晚届满的停火协议，「直到伊朗提出谈判方案，以及讨论得出最终结果（不论结果如何）为止」。

不过，特朗普同时表明，已指示美军继续维持对伊朗的海上封锁，并保持随时出击的能力，形容美军正处于「待命」状态。

在特朗普发表上述宣布前，美联社报道，伊朗驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼表示，其政府「已收到一些信号」，表明美国准备停止封锁。

而美国新闻机构DropSiteNews亦引述一位伊朗官员表示，巴基斯坦告知伊朗，特朗普将在停火最后几小时解除海上封锁。如果这种情况发生且停火延长，新的会谈可能在周四举行。

但特朗普的帖文基本已否定上述传闻。而美伊何时重启第二轮谈判，仍未明确。

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