伊朗局势｜伊方称海上封锁解除前拒绝会谈 万斯据报搁置赴巴行程

原定于周三在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的美伊第二轮和平谈判，因双方分歧加剧而面临夭折。美国副总统万斯（JD Vance）原定于周二启程前往当地，但据美媒引述官员指，其行程现已搁置。伊朗方面态度强硬，表明美方若不先解除海上封锁，伊方将拒绝进行任何第二轮谈判。

伊方否认派高级代表团赴巴

综合《纽约时报》及CNN报道，万斯原定于周二上午出发前往伊斯兰堡，但由于伊朗代表团是否出席一直悬而未决，行程一直拖著。白宫官员透露，内部正举行更多的政策会议，万斯亦有参与其中，以商讨后续应对方案。最新消息指，万斯的巴基斯坦之行已被正式搁置。

主办方巴基斯坦的新闻与广播部长塔拉尔（Attaullah Tarar）于周二晚间在社交媒体发文，坦言截至当地时间晚上七时三十分，仍在等待伊朗方面正式确认是否出席伊斯兰堡和平谈判的回应。

伊朗内部的强硬派立场显然占了上风。据伊朗学生通讯社报道，伊朗议会主席团成员纳德里（Naderi）周二明确表示，在海上封锁问题彻底解决之前，德黑兰不会进行第二轮谈判。纳德里更公开否认了早前有关伊朗已派遣高级代表团赴巴基斯坦的传闻，直言：「没有任何伊方代表团在巴基斯坦。」

截至香港时间周三凌晨零时，伊朗外交部表示，「未决定是否参与第二轮会谈判」。

目前局势陷入僵局，美方坚持在签署正式协议前不解封，而伊方则将解封视为谈判的前设条件。随着停火协议将于华盛顿时间周三晚到期，外界担忧，若外交斡旋在最后一刻未能取得突破，地区战火恐随时重燃。