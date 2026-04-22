Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊方称海上封锁解除前拒绝会谈 万斯据报搁置赴巴行程

即时国际
更新时间：02:01 2026-04-22 HKT
发布时间：02:01 2026-04-22 HKT

原定于周三在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的美伊第二轮和平谈判，因双方分歧加剧而面临夭折。美国副总统万斯（JD Vance）原定于周二启程前往当地，但据美媒引述官员指，其行程现已搁置。伊朗方面态度强硬，表明美方若不先解除海上封锁，伊方将拒绝进行任何第二轮谈判。

伊方否认派高级代表团赴巴

综合《纽约时报》及CNN报道，万斯原定于周二上午出发前往伊斯兰堡，但由于伊朗代表团是否出席一直悬而未决，行程一直拖著。白宫官员透露，内部正举行更多的政策会议，万斯亦有参与其中，以商讨后续应对方案。最新消息指，万斯的巴基斯坦之行已被正式搁置。

主办方巴基斯坦的新闻与广播部长塔拉尔（Attaullah Tarar）于周二晚间在社交媒体发文，坦言截至当地时间晚上七时三十分，仍在等待伊朗方面正式确认是否出席伊斯兰堡和平谈判的回应。

伊朗内部的强硬派立场显然占了上风。据伊朗学生通讯社报道，伊朗议会主席团成员纳德里（Naderi）周二明确表示，在海上封锁问题彻底解决之前，德黑兰不会进行第二轮谈判。纳德里更公开否认了早前有关伊朗已派遣高级代表团赴巴基斯坦的传闻，直言：「没有任何伊方代表团在巴基斯坦。」

截至香港时间周三凌晨零时，伊朗外交部表示，「未决定是否参与第二轮会谈判」。

目前局势陷入僵局，美方坚持在签署正式协议前不解封，而伊方则将解封视为谈判的前设条件。随着停火协议将于华盛顿时间周三晚到期，外界担忧，若外交斡旋在最后一刻未能取得突破，地区战火恐随时重燃。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
6小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
7小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
9小时前
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:42
伊朗局势｜特朗普称若会谈没进展准备轰炸伊朗 伊方：未定是否参与第二轮谈判｜持续更新
即时国际
36分钟前
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
9小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
12小时前
汇丰散户出席股东会 称最紧要派息 盼总部搬回香港
汇丰散户出席股东会 称最紧要派息 盼总部搬回香港 「今年礼物胜去年」
股市
10小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
7小时前