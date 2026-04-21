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情侣登瑞士雪山「忘情激战」10分钟　气象镜头全直播

即时国际
更新时间：22:44 2026-04-21 HKT
发布时间：22:44 2026-04-21 HKT

瑞士一对情侣近日在海拔2681米的福尔峰（Faulhorn）山顶上演激情戏码，两人可能以为身处与世隔绝的天地，殊不知头顶上架设了一台24小时无间断直播的气象网路摄影机，约10分钟的亲密过程在网上公开播放 。

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综合20 minutes等外媒报道，事发于本月8日下午约3时半，这对情侣在伯恩高地完成漫长登顶后，抵达格林德瓦（Grindelwald）上方福尔峰酒店的木甲板。酒店预计持续休业至6月20日融雪，甲板上空无一人，加上积雪覆盖山脉及布里恩茨湖（Lac de Brienz）的美景环绕，他们仿佛进入浪漫的两人世界，当场脱下登山服忘情激战。

系统自动打格。 Roundshot
系统自动打格。 Roundshot

然而，他们不知道的是酒店屋顶装了一台全天候运作的气象监控镜头，由Roundshot公司管理实时播放。一名网友原本想查看雪况，却意外目睹全程，事后他受访透露：「我一开始先笑出来，后来才想到，那上面应该很冷吧！」

这对情侣似乎豪不畏惧寒冷，完事后若无其事地穿好装备继续下山，对自己短暂成为全球网路焦点可能毫不知情。

Roundshot表示，该系统具备自动马赛克机制，会即时模糊画面中出现的人物，因此这对情侣的身份并不会曝光，相关片段也已经被管理员删除。业者坦言，如此大尺度的场面虽较为罕见，但镜头确实偶尔会拍到游客对着摄影机恶作剧。

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