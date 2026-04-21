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三项铁人｜巴西运动女网红赴德州参赛溺毙

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更新时间：19:17 2026-04-21 HKT
发布时间：19:17 2026-04-21 HKT

巴西运动网红阿劳霍（Mara Flavia Souza Araujo）18日在美国德州休士顿郊区伍德兰（Woodlands）参加三项铁人赛时溺毙，原因尚在调查中。

据霍士新闻报导，阿劳霍参加的三项铁人分别为游泳3.9公里、踩单车180公里及跑全程马拉松42.195公里。

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消防员在当天上午7时半接报，要求协助寻找一名失踪的泳者。阿劳霍最终在上午9时被发现身亡。德州蒙哥马利郡警长办公室指出，她在游泳时失踪，最后在水深3米处寻获遗体。

38岁的阿劳霍并新手，自2018年起曾至少9次完成三项铁人赛。她的Instagram赈号有6万多名粉丝，经常分享自己训练时的照片，也有专业模特儿照和一些广告。

主办单位已向家属致上慰问。

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