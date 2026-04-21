美宾州民宅爆炸起火 34岁妇与6子女丧命
更新时间：14:41 2026-04-21 HKT
发布时间：14:41 2026-04-21 HKT
发布时间：14:41 2026-04-21 HKT
美国宾夕法尼亚州克林顿县拉马尔镇（Lamar Township）一栋民宅，19日上午爆炸后引发大火，导致屋内的34岁妇人斯托尔茨弗斯（Sarah Stoltzfus）和6个孩子丧命。
事发于早上8时半，宾州当局表示，消防员赶到现场后得知里面有人受困，但整栋房屋已陷入火海，无法搜救，斯托尔茨弗斯和6名子女一同罹难。
丧生儿童年龄介乎3至11岁
她的4个儿子分别为11岁、10岁、5岁、3岁；2个女儿分别为8岁、6岁，都和母亲一起葬身火海。
当地媒体发布的影片显示，黑色的浓烟滚滚升起，火焰吞噬了房屋结构，导致房屋部分坍塌。
疑屋内丙烷泄漏引发
警方指出，屋内丙烷泄漏可能是爆炸和起火的原因，不过详细情况还有待进一步调查。邻居达克（Christina Duck）透露，当时她正在吃早餐，听到巨响后连忙从窗户探头查看，发现有火舌窜出，不到1分钟事发房屋就完全被火焰吞噬。
她随后看到其他人沿著街道奔跑，并拨打了紧急服务电话。她补充说，消防人员不久后就赶到了现场。
达克说，斯托尔茨弗斯全家在数个月前才搬来此处，经常能够看到小孩在屋外玩耍，可惜当消防员抵达时那栋房子完全没救了，火势真的烧得很快。
最Hit
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
2026-04-20 13:27 HKT
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？ 61岁零滤镜最新颜值惹议 两部位被指面目全非
2026-04-20 09:00 HKT
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
2026-04-20 15:08 HKT