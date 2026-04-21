美宾州民宅爆炸起火 34岁妇与6子女丧命

美国宾夕法尼亚州克林顿县拉马尔镇（Lamar Township）一栋民宅，19日上午爆炸后引发大火，导致屋内的34岁妇人斯托尔茨弗斯（Sarah Stoltzfus）和6个孩子丧命。

事发于早上8时半，宾州当局表示，消防员赶到现场后得知里面有人受困，但整栋房屋已陷入火海，无法搜救，斯托尔茨弗斯和6名子女一同罹难。

消防员赶到现场，未能搜救屋内众人。美联社

消防员接报后到场。美联社

丧生儿童年龄介乎3至11岁

她的4个儿子分别为11岁、10岁、5岁、3岁；2个女儿分别为8岁、6岁，都和母亲一起葬身火海。

当地媒体发布的影片显示，黑色的浓烟滚滚升起，火焰吞噬了房屋结构，导致房屋部分坍塌。

疑屋内丙烷泄漏引发

警方指出，屋内丙烷泄漏可能是爆炸和起火的原因，不过详细情况还有待进一步调查。邻居达克（Christina Duck）透露，当时她正在吃早餐，听到巨响后连忙从窗户探头查看，发现有火舌窜出，不到1分钟事发房屋就完全被火焰吞噬。

她随后看到其他人沿著街道奔跑，并拨打了紧急服务电话。她补充说，消防人员不久后就赶到了现场。

达克说，斯托尔茨弗斯全家在数个月前才搬来此处，经常能够看到小孩在屋外玩耍，可惜当消防员抵达时那栋房子完全没救了，火势真的烧得很快。

