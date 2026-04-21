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东京羽田机场系统故障 逾万人受影响 安检区一度塞爆

即时国际
更新时间：11:40 2026-04-21 HKT
发布时间：11:40 2026-04-21 HKT

东京羽田机场航空管制系统周二（21日）清晨发生故障，造成日本国内线多班航班取消及延误，影响逾万名旅客行程。系统其后虽已恢复，但安检区仅放行中午12时以前起飞的航班旅客，现场一度有大批人潮等待办理登机。

国土交通省东京空港事务所表示，当地时间21日上午7时15分起，羽田机场航班升降大量延误。航管系统于7时半已经正常，但已造成往返羽田机场的航班严重延误。至上午9时，仍有部分航班无法办理登机。

东京羽田机场系统大当机，一度塞爆人潮。美联社
东京羽田机场系统大当机，一度塞爆人潮。美联社
东京羽田机场的空中交通管制系统21日早晨发生故障，导致逾百航班取消或延误。美联社
东京羽田机场的空中交通管制系统21日早晨发生故障，导致逾百航班取消或延误。美联社
事件导致逾万旅客受影响。美联社
事件导致逾万旅客受影响。美联社
日本航空（JAL）表示，有12航班取消，另约40航班延误。法新社
日本航空（JAL）表示，有12航班取消，另约40航班延误。法新社

一度显示「登机程序暂停」讯息

机场安检区电子萤幕一度显示「登机程序暂停」讯息，令安检区挤满了等待安检的旅客。第2航厦安检开放10时前起飞的旅客入内，中午12时之后的旅客则暂停登机手续，令现场大批人潮等待办理登机。

全日空（ANA）表示，有12班国内线航班取消、影响约2100人；其余为班机延后起飞。日本航空（JAL）表示，航管系统于上午6时半发生故障，上午9时左右有12航班取消，影响2415人，另约40航班延误，影响约5000旅客。预估接下来航班还会混乱一段时间。

逾百航班延误或取消

据羽田机场官网公告，截至当地时间上午9时，羽田机场已有133国内线航班、17国际线航班延误或取消。日本国内线航班中，往返北海道、九州受影响的航班数最多。

羽田机场已呼吁旅客与航空公司确认航班最新动态，旅客也可于羽田机场官网查询航班延误、取消情形。

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