英前驻美大使任命案风波 施纪贤认判断错误 但否认误导国会

英国首相施纪贤（Keir Starmer）周一（20日）在国会就前驻美大使文德森（Peter Mandelson）的任命案风波发表声明并接受质询，承认他个人的「错误判断」确实是问题核心。但他否认在任命文德森一事上误导国会，声称自己是在上周才得知文德森未通过安全审查，并指责外交部官员故意隐瞒文德森未通过安全审查的讯息。

文德森因为卷入美国已故淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻，去年9月遭解职，在任仅7个月。英国媒体近日揭露，文德森去年2月上任前，根本未通过安全审查，相关报道引发轩然大波。

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英国首相施纪贤陷安全审查风暴 前驻美大使文德森任命受质疑

施纪贤否认误导国会。法新社

施纪贤承认在文德森任命案中判断错误。美联社

文德森任命案引发轩然大波。美联社

涉连串丑闻仍获委命 受国会议员质疑

不过，除了文德森与爱泼斯坦的交情，更引发安全疑虑的是，在施纪贤2024月12月20日宣布任命文德森为驻美大使之前，内阁办公厅的适任评估尽职调查报告即示警，文德森在中国与俄罗斯的政商关系恐对英国政府造成「声誉风险」。

另外，在前首相贝理雅（Tony Blair）执政期间（1997至2007年），文德森即曾两度因为丑闻自政府去职，且2次皆涉及操守与诚信问题。

周一在国会上，部分议员即质疑，文德森劣迹斑斑，有许多公开资讯可参考，根本不需另由安全审查证明任用他的高风险，施纪贤当初却「执意」任命文德森驻美，是否涉及「酬庸」，而公务体系是否也感受到压力，认为应尽力满足施纪贤心愿。

辩称上周才得知文德森未通过安全审查

施纪贤回应说，自己和其他部长直到上周二（14）才得知文德森未通过安全审查，并指责在整个事件过程中，外交部官员竟然选择对他们隐瞒。

施纪贤强调，若他在文德森赴美就任前即获悉对方未通过安全审查，他绝不会让文德森驻美。

他说：「我没有得到我应该得到的资讯。如果我得到了，我就不会作出那个决定。」

开除外交部高官 斥隐瞒资讯

上周四，施纪贤为此解雇了外交部最高级别公务员罗宾斯（Olly Robbins），并启动对安全审查程序的审查。

但一些前公务员指责施纪贤将罗宾斯当作代罪羔羊，罗宾斯将于周二向国会监督委员会作证。

尽管施纪贤今次堪称惊险过关、要求他下台的声浪暂获控制，随著5月上旬英国地方选举落幕，未来几周英国政府拟应国会要求释出更多文德森任命案相关文件，施纪尔是否能如愿做满任期、带领执政党工党迎战下一次国会大选，尚待观察。

