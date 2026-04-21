伊朗局势 | 特朗普连发4帖文为对伊动武辩护 抨击民主党和「假新闻」 　　

美国总统特朗普周一（20日）在其社交平台Truth Social连发4篇帖文，为𣍝己发动对伊朗军事行动辩护，同时抨击政治对手民主党和「假新闻」媒体。

特朗普在帖文中声称，他正在与伊朗达成的协议将「远胜于」2015年时任民主党籍总统奥巴马与伊朗达成的《联合全面行动计划》、即伊朗核问题全面协议，并否认正面临达成协议的「压力」，称「一切都会很快发生」。

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特朗普称「假新闻」让人觉得美国正在输掉这场「战争」。美联社

特朗普指，美方不会仓促与伊朗达成一项糟糕的协议。美联社

夸新协议远胜2015年伊朗核问题协议

较早前，特朗普接受彭博社记者电话访问时说，如果美伊临时停火22日到期前双方不能达成协议，延长停火期限「极不可能」。他同时称，美方「不会仓促达成一项糟糕的协议，我们有的是时间」。协议达成前，不会停止对伊朗的海上封锁。被问及如果没有达成协议是否会立即恢复对伊朗的军事行动，特朗普说：「如果没有达成协议，我当然预计会这样。」

特朗普也在社交贴文指民主党「正竭尽全力，试图破坏我们在伊朗问题上所处的极其有利的地位」，称民主党人「软弱无能、可悲至极」，是一群「彻头彻尾的叛徒」，还称历届总统在伊朗问题上「缺乏应有的勇气与远见」，未能采取必要行动。

特朗普抱怨道，自己「正在赢得一场战争，大赢特赢，很多事情进展非常顺利」，而「假新闻」媒体却让人觉得美国正在输掉这场「战争」。

强调海上封锁正摧毁伊朗经济

他指出，美国对伊朗的海上封锁「正彻底摧毁伊朗经济」，在美伊达成协议前不会将其解除。

他在帖文中还声称，霍尔木兹海峡局势正在使美国受益，「已迫使数百艘船驶向美国，主要是德州、路易斯安那州和阿拉斯加州」，以购买美国生产的石油。

美数据指通胀创2年新高

但美国劳工统计局数据显示，美国通胀水平受燃油价格飙升影响，于3月涨至3.3%，创2年内新高。多名专家学者近日警告说，今年2月底爆发的对伊朗战事已给美国经济带来一波「通胀冲击」，即使战事结束，其影响也将持续很长一段时间，乃至左右美国国会11月中期选举选情。