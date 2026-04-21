Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普：「极不可能」延长停火时限 美伊据报周三伊斯兰堡会谈

即时国际
更新时间：01:51 2026-04-21 HKT
发布时间：01:51 2026-04-21 HKT

 

美伊两国就结束战事的谈判进入最后倒数，双方代表团据报将于当地时间周三在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行会谈。与此同时，美国总统特朗普周一展现硬派立场，表明「极不可能」延长即将于华盛顿时间周三晚届满的停火协议，更发出严厉警告，指若协议到期仍未达成共识，战火将即时重燃，「炸弹就会爆炸」。

伊议长或亲赴伊斯兰堡

综合《纽约时报》及CNN报道，两位熟悉计划的伊朗高级官员透露，伊朗代表团计划于周二出发前往巴基斯坦首都伊斯兰堡，准备与美方展开会谈。消息指，今次谈判规格颇高，若美国副总统万斯（JD Vance）出席，伊朗议会议长卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）亦将现身对等谈判。特朗普稍早前表示，万斯将于数小时钇抵达伊斯兰堡。

CNN引述知情人士称，美伊会谈拟于周三举行。

尽管两国紧张局势稍见缓和，特朗普的言论仍充满火药味。他在接受PBS访问时直言，对延长停火协议不感兴趣，并强调在正式签署最终协议前，绝不会全面开放霍尔木兹海峡。对于即将举行的伊斯兰堡会谈，特朗普虽表示愿意参加，但语带保留称「认为没有必要」，更对伊朗会否如期出席表现得不在乎，「他们理应出现。我们会看看他们是否会到，如果没到也没关系。」

特朗普：一旦停火协议到期  「就会有大量炸弹爆炸」

特朗普又称，「极不可能」延长与伊朗的停火协议，而一旦停火协议到期，「那么就会有大量炸弹爆炸」，暗示会马上向伊朗发动袭击。

被问及对此次谈判有何期望时，特朗普表示：「非常简单，伊朗绝对不能拥有核武器。」

另外，特朗普在社交媒体发文，反驳有关他「被以色列拉下水」才对伊开战的说法。他声称，开战主因是2024年10月7日的事件，以及他一贯坚持「伊朗绝不能拥有核武器」的立场。他更意有所指地表示，如果伊朗新领导层（政权更迭）足够明智，伊朗原本可以拥有伟大而繁荣的未来，并预言伊朗的最终结果将会「令人惊叹」。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
18小时前
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:42
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
6小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！ 1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
13小时前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
10小时前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
8小时前
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
影视圈
5小时前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
2026-04-19 19:30 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
13小时前
前女警自爆云南泼水节执勤遭水枪射私处，还被泼过热水。
00:34
云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片
即时中国
17小时前