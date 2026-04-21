伊朗局势｜特朗普：「极不可能」延长停火时限 美伊据报周三伊斯兰堡会谈

美伊两国就结束战事的谈判进入最后倒数，双方代表团据报将于当地时间周三在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行会谈。与此同时，美国总统特朗普周一展现硬派立场，表明「极不可能」延长即将于华盛顿时间周三晚届满的停火协议，更发出严厉警告，指若协议到期仍未达成共识，战火将即时重燃，「炸弹就会爆炸」。

伊议长或亲赴伊斯兰堡

综合《纽约时报》及CNN报道，两位熟悉计划的伊朗高级官员透露，伊朗代表团计划于周二出发前往巴基斯坦首都伊斯兰堡，准备与美方展开会谈。消息指，今次谈判规格颇高，若美国副总统万斯（JD Vance）出席，伊朗议会议长卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）亦将现身对等谈判。特朗普稍早前表示，万斯将于数小时钇抵达伊斯兰堡。

CNN引述知情人士称，美伊会谈拟于周三举行。

尽管两国紧张局势稍见缓和，特朗普的言论仍充满火药味。他在接受PBS访问时直言，对延长停火协议不感兴趣，并强调在正式签署最终协议前，绝不会全面开放霍尔木兹海峡。对于即将举行的伊斯兰堡会谈，特朗普虽表示愿意参加，但语带保留称「认为没有必要」，更对伊朗会否如期出席表现得不在乎，「他们理应出现。我们会看看他们是否会到，如果没到也没关系。」

特朗普：一旦停火协议到期 「就会有大量炸弹爆炸」

特朗普又称，「极不可能」延长与伊朗的停火协议，而一旦停火协议到期，「那么就会有大量炸弹爆炸」，暗示会马上向伊朗发动袭击。

被问及对此次谈判有何期望时，特朗普表示：「非常简单，伊朗绝对不能拥有核武器。」

另外，特朗普在社交媒体发文，反驳有关他「被以色列拉下水」才对伊开战的说法。他声称，开战主因是2024年10月7日的事件，以及他一贯坚持「伊朗绝不能拥有核武器」的立场。他更意有所指地表示，如果伊朗新领导层（政权更迭）足够明智，伊朗原本可以拥有伟大而繁荣的未来，并预言伊朗的最终结果将会「令人惊叹」。