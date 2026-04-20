日本东北7.5级地震︱高市早苗促海啸预警地区居民 「撤离到安全地方」

日本东北海域周一发生7.5级地震，当局向多区发出海啸警告。

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首相高市早苗于当地时间下午5时后发表讲话，敦促海啸预警地区的居民「立即撤离到地势较高的地方、避难建筑物或其他安全地点」。她表示，目前人员伤亡和财产损失的程度「仍在确认中」。

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中国驻札幌总领馆提醒国民安全

地震发生过后，中国驻日本札幌总领馆今日（20日）提醒领区内中国公民，特别是青森县、岩手县、北海道太平洋沿岸地区中国公民，通过官方渠道及时了解地震最新情况，遵循当地政府发布的避难指令，做好应急避难，远离海边，确保人身安全。注意海啸可能会反复来袭，不要因为取东西或观察情况等靠近海岸。