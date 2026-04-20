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涉助德黑兰向苏丹走私军火 伊朗女子洛杉矶被捕

即时国际
更新时间：14:22 2026-04-20 HKT
发布时间：14:22 2026-04-20 HKT

一名伊朗籍女子涉嫌协助伊朗向非洲苏丹运送武器，当中包括无人机、炸弹、炸弹引信和数百万发弹药，上周六（18日）晚于美国洛杉矶国际机场被捕。预计周一出庭，一旦罪名成立，最高可被判处20年监禁。

被捕伊朗女子是44岁的马菲（Shamim Mafi），于2016年取得美国合法永久居留权，目前在洛杉矶郊区伍伍德兰希尔斯（Woodland Hills）定居。她被指和同谋在阿曼经营阿特拉斯国际商业公司（Atlas International Business）贩售军火，去年入帐逾700万美元（约5466万港元）。

44岁的马菲是美国永久居民。美联社
44岁的马菲是美国永久居民。美联社
美国检察官埃赛利在X平台上发放一张大捆现钞的照片。 @USAttyEssayli / X
美国检察官埃赛利在X平台上发放一张大捆现钞的照片。 @USAttyEssayli / X

一旦罪成 最高恐囚20年

美国检察官埃赛利（Bill Essayli）在社交平台X发文指出，马菲被控斡旋向苏丹国防部出售5.5万枚炸弹引信。贴文附上照片，一张内容看似马菲在机场被捕情况；一张马菲的大头照，以及一张大捆现钞的照片。

检方指出，马菲协助伊朗向苏丹走私无人机、炸弹、引信和数百万发子弹，例如在1笔5.5万个引信的交易中，马菲向伊朗伊斯兰革命卫队提交意向书，为苏丹的军购做准备。

苏丹的内战已持续4年之久，陷入了粮食供应不足、数百万人流离失所的人道危机。

联合国多次呼吁外国势力别再助长苏丹战火，但未点名是哪些国家。

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