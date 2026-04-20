京都遇害11岁男童 曾向同学透露讨厌继父 嫌犯曾手机搜寻「如何弃尸」

日本京都府南丹市园部町11岁小学生安达结希，3月23日离奇失踪后于4月13日寻获遗体，37岁继父安达优季已承认杀人弃尸，目前传出结希生前曾向同学声称自己很讨厌继父。另外，日媒报道，安达优季在学校打电话来通知他儿子失踪前，曾向人透露「孩子没了」，令人不寒而栗。

据《共同社》引述园部小学消息人士透露，每当有同学提起结希的继父时，他都会显露出抗拒的情绪，并希望同学不要说出继父的名字，部分学生家长也知道这种情况。

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安达优季承认先把儿子载到学校后，又开车前往他处杀害。日本警方）

安达结希遭继父杀害弃尸X@Matthew1561979

日本警方在山区搜索超过三周，终于找到安达结希遗体。路透社

警指未收到家暴或虐待通报

京都府警方表示，先前从未收到结希遭受家暴或虐待的通报，目前正在持续调查其家庭情况。据了解，结希于3月23日早上在家中吃早餐时确认还活著，但由继父开车载他上学后失踪。

综合日媒报道，结希当天上学途中失踪，直到中午前都没有出现，校方于是打电话给母亲通知「孩子没上学」，安达优季立刻打110报警，并告诉警方，自己亲自送小孩上学，不过要去接他的时候，却被告知孩子没有到校。

继父报警前曾脱口「孩子没了」

检警透露，在学校来电之前，安达优季当天曾向亲友说「孩子没了」。而他没先出门找人就认定小孩失踪，急忙报警，也明显有违常理。

之后警方展开长达3星期的大规模搜索，终于在4月13日发现结希遗体，而涉有重嫌的安达优季在警方10小时马拉松侦讯中坦承杀人弃尸，被捕送办。

坦承载继子往别处勒毙

他坦承，当天虽然用车子载小孩去学校，不过其实后来又把他载往别处，将他勒毙。警方研判，下手地点可能在车内或是公厕。

警方分析手机发现，继父曾在网上搜寻「如何弃尸」，若时间在犯案前，预谋犯罪的可能性则大幅提高，详细情形仍待进一步调查厘清。

