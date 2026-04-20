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伊朗局势｜伊革命卫队斥外长「白痴」 反映内部分歧

即时国际
更新时间：09:01 2026-04-20 HKT
发布时间：09:00 2026-04-20 HKT

伊朗外交部长阿拉格齐上周五在X平台宣布霍尔木兹海峡「完全开放」，但不到24小时，伊朗军方即宣布重新关闭霍峡，事件反映该国政治领导人与军方强硬派之间的裂痕。革命卫队海军并且在向海员发出的无线电广播中，指自己的外长是「白痴」。与革命卫队关系密切的通讯社也要求外交部检讨沟通方式。

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《华尔街日报》报道，波斯湾船员的录音显示，上周六晚一名自称是伊朗革命卫队海军成员的人通过海上无线电广播称，海峡仍然关闭：「我们将遵照我们的领袖哈梅内伊玛目（新最高领袖穆杰塔巴）的命令开启大门，而不是听信某些白痴的推文。」大约同一时间，与革命卫队关系密切的塔斯尼姆通讯社也抨击外长在社交媒体宣布这项政策，说：「外交部应该检讨这种沟通方式。」强硬派议员马赫穆迪呼吁撤换阿拉格齐，称他的声明导致油价下跌，向美国送上了一份大礼。阿拉格齐被视为相对务实的官员，可能希望在两周停火协议于周三到期前，释放妥协意愿。

《华尔街日报》引述伊朗问题专家阿梅尔西说：「西方总是把伊朗当作一个有清晰指挥体系的国家：你和外交部谈判，他们逐级上报，然后就做出决定……但到了关键时刻，那些拥有枪械、无人机、快艇的人往往能赢得争论。」

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