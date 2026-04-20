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中东局势︱也门胡塞武装警告局势升级或封曼德海峡

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更新时间：08:48 2026-04-20 HKT
发布时间：08:47 2026-04-20 HKT

伊朗支持的也门叛军胡塞武装上周六警告，如果旨在实现和平的努力持续遭到阻挠，能源战略要道曼德海峡（Bab el-Mandeb Strait）可能被关闭。

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胡塞武装高级官员伊齐在社交媒体上敦促美国总统特朗普及其盟友「结束一切阻碍和平的行动和政策」。他还说，如果决定关闭曼德海峡，「任何力量都无法重新将其打开」。

曼德海峡连接红海和亚丁湾，是连通大西洋、地中海和印度洋的咽喉要道。该海峡处于也门胡塞武装控制范围内。美以伊战事爆发前，约有12%的全球石油运输通过曼德海峡。另外，伊朗民航局宣布德黑兰马什哈德机场的国际客运航班今日恢复。

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