伊朗局势｜伊朗货船被指图突破封锁闯霍尔木兹海峡 美军武力拦截登船影片曝光
更新时间：05:35 2026-04-20 HKT
发布时间：05:35 2026-04-20 HKT
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美国总统特朗普表示，美军在阿曼湾武力拦截并扣押一艘悬挂伊朗国旗的货船，指该船试图突破美方在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）一带实施的海上封锁。
特朗普在社交平台称，美国海军导弹驱逐舰「USS SPRUANCE」曾向该艘名为「TOUSKA」的货船发出停船警告，但船员拒绝配合，美军其后向船只引擎室开火，令其失去行动能力，并由海军陆战队登船控制。他指该船长约900英尺，且因涉及过往「非法活动」而受到美国财政部制裁，目前美方正检查船上货物。
美中央司令部：六小时内多次警告
美军中央司令部（CENTCOM）证实，在阿拉伯海对一艘悬挂伊朗国旗的货船采取拦截行动，指该船试图驶往伊朗港口期间违反美方海上封锁措施，最终遭美军开火并扣押。
中央司令部在社交平台表示，美军在长达六小时内多次发出警告，但涉事货船未有遵从指示。美国海军导弹驱逐舰「USS Spruance」其后要求船员撤离引擎室，并以5吋MK 45舰炮向引擎室开火，使船只失去动力。其后，美国第31远征海军陆战队登船，并将该船控制，目前仍在美方掌控之中。
伊朗：违反停火的海上海盗行为
不过，伊朗方面说法截然不同。伊朗半官方塔斯尼姆通讯社引述军方「哈塔姆安比亚」联合司令部声明，指责美国在阿曼海水域对伊朗商船发动攻击，形容行动为「违反停火的海上海盗行为」。声明证实船只已被扣押，并称美军向船只开火、瘫痪其航行系统，并派遣部队登船。
伊朗军方同时警告，将对美国这次「武装海盗行为」作出回应，并称报复行动「很快」会展开。
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