伊朗局势｜伊朗货船被指图突破封锁闯霍尔木兹海峡 美军武力拦截登船影片曝光

美国总统特朗普表示，美军在阿曼湾武力拦截并扣押一艘悬挂伊朗国旗的货船，指该船试图突破美方在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）一带实施的海上封锁。

特朗普在社交平台称，美国海军导弹驱逐舰「USS SPRUANCE」曾向该艘名为「TOUSKA」的货船发出停船警告，但船员拒绝配合，美军其后向船只引擎室开火，令其失去行动能力，并由海军陆战队登船控制。他指该船长约900英尺，且因涉及过往「非法活动」而受到美国财政部制裁，目前美方正检查船上货物。

美中央司令部：六小时内多次警告