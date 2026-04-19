伊朗局势︱特朗普称美国代表团将前往巴基斯坦 警告伊若不接受协议将摧毁电厂桥梁

美国总统特朗普当地时间19日在社交平台发文称，美国代表团将前往巴基斯坦伊斯兰堡，「明晚（美东时间20日晚）会到那里进行谈判」。惟伊朗有关方面暂未作出回应。

特朗普在社交平台发帖称，美方提出「非常公平合理」的协议。「我希望他们接受，因为如果他们不接受，美国将摧毁伊朗的每一个发电厂和每一座桥梁。好说话的日子结束了。」



惟美国尚未正式公布代表团成员。美国《纽约邮报》19日报道，美国总统特朗普当天在接受该报采访时说，美国总统特使威特科夫和他的女婿库什纳将前往巴基斯坦同伊朗谈判。特朗普说，威特科夫将于20日晚抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡，库什纳也将参加定于21日举行的美伊谈判。



报道称，美国副总统万斯将不参与此次谈判。而上一轮美伊谈判中，美方代表团由万斯率领。



不过，美国广播公司当天引述美国驻联合国大使的话报道，万斯还将率领美国代表团赴巴基斯坦同伊朗进行谈判。