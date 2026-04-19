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伊朗局势︱特朗普称美国代表团将前往巴基斯坦

即时国际
更新时间：21:01 2026-04-19 HKT
发布时间：21:01 2026-04-19 HKT

美国总统特朗普当地时间19日在社交平台发文称，美国代表团将前往巴基斯坦伊斯兰堡，「明晚（美东时间20日晚）会到那里进行谈判」。惟伊朗有关方面暂未作出回应。

特朗普在社交平台发帖称，美方提出「非常公平合理」的协议。「我希望他们接受，因为如果他们不接受，美国将摧毁伊朗的每一个发电厂和每一座桥梁。好说话的日子结束了。」

特朗普称，伊朗18日在霍尔木兹海峡开火，「其中许多子弹瞄准一艘法国船只和一艘英国货轮」，完全违反美伊停火协议。 

特朗普还称，伊朗封锁霍尔木兹海峡很奇怪，「因为我们的封锁已经把它封住了。他们无意中在帮我们的忙，而封闭航道让他们自己每天损失5亿美元！美国没有任何损失」。 

伊朗18日称，因美国「屡次违背承诺」，伊朗恢复控制霍尔木兹海峡船只通行。一些海事情报公司报告，当天霍尔木兹海峡再次出现船只遇袭情况。

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