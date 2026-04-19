英女王︱官方落实出版传记 女历史学家执笔或写未公开秘闻
更新时间：16:15 2026-04-19 HKT
发布时间：16:15 2026-04-19 HKT
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在位70年的英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）于2022年9月去世。英国王室表示，历史学家凯依（Anna Keay）将为这名港人最熟悉的王室成员撰写官方传记。
法新社报道，根据英国媒体消息，英王查理斯三世（King Charles III）本就属意由女性来撰写他母亲权威性的生平记述。
凯依以记述1649至1660年间英国史上唯一共和时期的历史作品闻名，她表示获此重任是「莫大的荣幸」。
白金汉宫（Buckingham Palace）声明指出，凯依将获准查阅女王在王室档案馆内保存的个人及公务文件。凯依也可以访谈王室成员、女王生前挚友以及宫廷工作人员。
凯依表示：「我衷心感谢国王陛下的信任，将这项责任交付给我，并允许我查阅女王的文件。我将竭尽所能，忠实呈现她的一生与贡献。」报道指，官方王室传记有时会揭露主人翁生前不为人知的细节。
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