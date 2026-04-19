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伊朗局势｜穆杰塔巴赞扬伊军勇敢保卫国家 敌人将「惨痛失败」

即时国际
更新时间：03:44 2026-04-19 HKT
发布时间：03:44 2026-04-19 HKT

伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）周日发表声明纪念伊朗「建军纪念日」，他赞扬伊朗军队在近期被强加的战争中勇敢保卫国家。

海军准备让敌人尝到失败

穆杰塔巴表示，伊朗军队在面对美国与以色列发动的战争时，一直「勇敢守护其所属的土地、海域与国旗」。他指出，军队在强大的宗教与民众支持下，与其他武装部队并肩作战，并向世界展示对方的「软弱与屈辱」。

声明指，伊朗军队的无人机如闪电般打击「美国及犹太复国主义罪犯」，其海军亦已准备好让敌人尝到新的「惨痛失败」。

穆杰塔巴称，海军已准备好让敌人尝到新的「惨痛失败」。路透社
穆杰塔巴称，海军已准备好让敌人尝到新的「惨痛失败」。路透社

穆杰塔巴同时向全体军人、其家属及伊朗人民致贺，并形容1979年伊斯兰革命是军队历史的转折点，结束了由敌对势力及内部叛徒强加的软弱时期。他指出，革命后军队摆脱巴列维王朝（Pahlavi）体制，回归人民怀抱。

他又提到，该纪念日同时接近已故革命领袖Ali Khamenei的诞辰，指对方在革命初期致力维护军队，反对解散声音，并推动军力发展。

穆杰塔巴强调，军队发展须加倍努力，相关提升措施将于短期内推出。声明最后指出，在近期由美以联盟发动的「40日战争」中，伊朗军队全力防卫国家，并对区内敌方设施发动多次成功反击行动；同时军队与伊斯兰革命卫队（IRGC）紧密协调，对敌人造成沉重打击。

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