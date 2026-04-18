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伊朗局势｜霍尔木兹「开通」仅一天又封锁 伊朗向油轮开火迫掉头

即时国际
更新时间：21:13 2026-04-18 HKT
发布时间：21:13 2026-04-18 HKT

美国与伊朗抢夺波斯湾咽喉要道霍尔木兹海峡的控制权，伊朗外交部周五才宣布停火期间对所有商船全面开放，周六又指美方「屡次违背承诺」，要恢复「先前（由伊方封锁／严管）状态」。消息发出不久，一艘在海峡航行的油轮就通报在阿曼附近海域遭到炮艇攻击。据说遇袭的是印度油轮，若属实即意味着伊朗先前列为「友好五国」的船只在海峡航行也不安全。

伊朗强调绝不放弃控制霍尔木兹海峡。新华社
伊朗强调绝不放弃控制霍尔木兹海峡。新华社

相关新闻：伊朗局势｜霍尔木兹海峡重开留关卡？伊媒：船只通过须符三条件

综合多家外媒报道，英国海事贸易行动办公室（UKMTO）今天发布消息，指阿曼外海有一艘油轮在霍尔木兹海峡航行途中遭遇武装船只接近并开火，所幸船身未遭受重大损害，亦无船员受伤。

事发于格林威治时间18日上午9时20分（本港下午5时20分），地点在阿曼东北方约20海浬处。UKMTO并未透露船只名称与其目的地，但有多个网媒称，遇袭的是印度油轮。

伊朗宣布重新「完全开放」霍尔木兹海峡后，美国总统特朗普发文表示，美伊两国正就清除霍峡水雷及回收浓缩铀展开合作。路透社
伊朗宣布重新「完全开放」霍尔木兹海峡后，美国总统特朗普发文表示，美伊两国正就清除霍峡水雷及回收浓缩铀展开合作。路透社

根据油轮船长通报讯息，事发当下有两艘革命卫队快艇接近油轮，未透过无线电（VHF）发出任何呼叫或警告就向油轮开火。相关当局已介入调查。土耳其英语大报《每日晨报》（Daily Sabah）引述海事追踪网站TankerTrackers.com报道，包括一艘寻挂印度国旗的超级油轮在内的多艘商船，在遭遇伊朗开火之后被迫在海峡掉头。

另据路透社报道，至少有2艘商船声称，在试图行经海峡之际遭遇炮火袭击。消息人士称，2艘船均已确认安全。

航运界消息人士向路透社表示，部分商船已接获伊朗海军无线电讯息，指霍尔木兹海峡已再次关闭，任何船只不得通过海峡。

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