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美伊谈判｜伊朗代表忧以色列暗杀 巴基斯坦派20多架飞机护航回国

即时国际
更新时间：18:00 2026-04-18 HKT
发布时间：18:00 2026-04-18 HKT

路透社引述三名消息人士报道，美国与伊朗代表团早前在巴基斯坦首都伊斯兰堡谈判无果而终后，伊朗谈判代表认为以色列可能试图杀害他们，巴基斯坦遂派出空军护送伊朗谈判代表回国。

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传美伊下轮谈判最快20日在巴基斯坦恢复。路透社
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据两名了解此次行动的巴基斯坦消息人士说，巴基斯坦出动了20多架喷气式飞机，以及用于空中监视的空军空中预警和控制系统，以确保代表团能从伊斯兰堡安全回国。一名官员表示，如果伊朗再次提出要求，后续会谈也将提供类似安全保护。

参与谈判的第三名消息人士则表示，在预计最早将于本周末举行的下一轮谈判前，相关措施已在准备中。

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