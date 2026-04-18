特朗普称教宗「支持伊朗拥核」遭纠正 闻伊朗再处决示威者答：去跟教宗说

教宗良十四世（Pope Leo XIV）近日与美国总统特朗普（Donald Trump）持续「隔空开火」。特朗普被到伊朗拟处决首名女示威者的消息时，再次提及教宗，叫提问者「去跟教宗说」。



综合外媒报导，特朗普16日在白宫会见记者，被问到为何近日与教宗摩擦频频时，他澄清自己对教宗没有敌意，只是必须做正确的事。

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然而，特朗普离奇指控教宗「支持伊朗拥有核武」，吓得记者当场查证，纠正他说教宗从未在公开场合这么说过，相反教宗多次谴责核武，明确呼吁各国放弃。

特朗普听罢转移话题，强调教宗必须搞清楚，伊朗过去几个月杀了超过4.2万名手无寸铁的抗议者，教宗必须明白这就是现实、残酷的世界。他没有提供4.2万这个数字的来源。

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后续特朗普被问到，伊朗计划处决更多示威者，当中包括首位女性时，特朗普的回应直接明了：「去跟教宗说吧！」「你也听到了，伊朗要处死4名示威者。」