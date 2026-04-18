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台女子涉走私4公斤依托咪酯 羽田机场被捕 查扣量创日本新高

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更新时间：13:40 2026-04-18 HKT
发布时间：13:40 2026-04-18 HKT

日本东京都警视厅周六（18日）公布，一名50岁台湾刘姓女子涉嫌走私约4公斤依托咪酯（俗称太空油、Etomidate）粉末闯东京羽田机场，遭警方依涉嫌违反医疗品医疗机器法逮捕。

《读卖新闻》报道，这是日本警方迄今查获最大量的依托咪酯。警方指嫌犯周四（16日）涉嫌与同谋，把约4公斤的依托咪酯藏在托运行李之中，并从泰国走私到羽田机场，被海关查获。

当时依托咪酯的粉末被分成4小包，藏匿在行李箱底部的夹层。东京都警视厅研判，嫌犯可能负责运毒，将调查背后的走私组织。

一名台湾女子涉走私4公斤依托咪酯，在羽田机场被捕。法新社
一名台湾女子涉走私4公斤依托咪酯，在羽田机场被捕。法新社
台湾女子图走私4公斤依托咪酯，被羽田机场海关查获。羽田机场官网
台湾女子图走私4公斤依托咪酯，被羽田机场海关查获。羽田机场官网

辩称「不知情」

嫌犯接受侦讯时表示，行李箱是朋友所借，不知道里面装著依托咪酯，否认指控。

日本厚生劳动省去年5月已经把依托咪酯列为禁止持有或使用的指定药物。

依托咪酯的医疗用途为短暂麻醉剂，滥用则具有致幻、麻醉、肌肉痉挛、运动不协调、抽搐等副作用，常见于掺入电子烟油中，俗称太空油、睡眠烟弹、上头烟及丧尸烟弹等。

而依托咪酯已经被台湾列为第二级毒品。

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