伊朗局势 | 中东战争致燃油价飙升 加航宣布暂停6航线

由于中东战争导致航空燃油价格飙升，加拿大航空（Air Canada）宣布将暂停6条航线服务，包括蒙特利尔和多伦多来往纽约甘迺迪国际机场（JFK）的航线。专家指出，这场燃油短缺危机可能是航空史上最严峻的一次。

加航将从6月1日起暂停蒙特利尔和多伦多至纽约甘迺迪国际机场的航线，预计10月25日始恢复；犹他州盐湖城至多伦多航线将于6月30日起暂时停飞，计划2027年才恢复营运；原计划从墨西哥瓜达拉哈拉飞往蒙特利尔的航线现已暂停。

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加航将从6月1日起暂停蒙特利尔和多伦多至纽约甘迺迪国际机场的航线。路透社

加拿大航空公司暂停6航线。路透社

国内航线方面，亚伯达省麦克默里堡至温哥华的航线5月28日起暂停营运；黄刀镇至多伦多航线8月30日起暂停营运。

航空燃油价格翻倍

加航发言人说：「伊朗冲突爆发以来，航空燃油价格已翻倍，一些盈利能力较低的航线和航班已难以维持营运，所以需要调整。受影响乘客会收到通知，并提供替代出行方案。」

甘迺迪国际机场是纽约都会区最大的机场，但对加航而言，其枢纽地位不如纽瓦克自由国际机场或拉瓜迪亚机场。加航表示，将维持从加拿大6个城市飞往纽约另外2个主要机场的每日34个航班。

加拿大另一家大型航空公司西捷航空（WestJet）也宣布，将整合几条需求较低的航线，4月运能将减1%，5月削减3%。

燃油供应危机超越911与新冠

中东石油储存和炼油设施遭受攻击，加上霍尔木兹海峡油轮通行受阻，导致航空燃油价格飙升，自2月底冲突爆发以来，国际原油价格上涨40%。全球航空公司纷纷削减航班、提高票价，并采取其他因应措施。德国汉莎航空（Lufthansa）成为首家因航空燃油成本高涨而停飞航班的大型航空公司。

加拿大麦基尔大学航空领导教授格拉德克指出，这场危机可能是航空史上最严峻的一次，甚至超越911恐袭事件与新冠疫情，因为过去2次重大危机虽然冲击需求，但从未出现燃油供应问题，而如今「没有燃油，就飞不了」。

